Bruno Fernandes am Pranger: Wie reagiert ten Hag?

Auf niemanden prasselte die Kritik nach Manchester Uniteds 0:7-Schmach in Liverpool derart ein wie auf Bruno Fernandes. Doch war die meistdiskutierte Szene am Ende nur ein Missverständnis?

Marcus Rashford würde gerne sofort wieder an den "Tatort" zurückkehren, dort, wo der FC Liverpool Manchester United am Sonntagabend gedemütigt hat. "Ich würde das Spiel am liebsten direkt nochmal spielen", schrieb der United-Torjäger nach der historischen 0:7-Niederlage bei Twitter. Ob sein Teamkollege Bruno Fernandes ähnliche Gedanken hegt, ist unklar, aber unwahrscheinlich.

Niemand beim Rekordmeister wurde seitdem von TV-Experten und Medien derart auseinandergenommen wie der Portugiese. Gary Neville nannte dessen Vorstellung eine "Schande", die "Daily Mail" kommentierte, Bruno Fernandes habe "auf allen Ebenen versagt". Und viele Fans sahen es in den sozialen Medien ähnlich.

Trainer Erik ten Hag, der seine Spieler am Montag offenbar noch einmal einige der bitteren Szenen in Anfield vor Augen führte, hatte die Leistung seiner Elf in der mit 0:6 verlorenen zweiten Hälfte als "unprofessionell" gegeißelt und damit das "gesamte Team" gemeint: "Ich habe elf Individuen gesehen, die ihre Köpfe verloren und sich nicht an den Plan gehalten haben."

Bruno Fernandes schubste sogar einen Linienrichter

Dass viele andere dennoch vor allem ein Individuum, nämlich Bruno Fernandes, der 90 Minuten durchspielte, an den Pranger stellten, hatte Gründe: Der 28-Jährige, einer der feinsten Mittelfeldspieler der Premier League und in Abwesenheit von Harry Maguire seit Wochen mit der Kapitänsbinde unterwegs, fiel vor allem durch ständige Theatralik und Beschwerden bei den Schiedsrichtern auf. Einen Linienrichter schubste er in einer Szene sogar, wofür die Schiedsrichter-Interessensvertretung "Ref Support UK" eine Fünf-Spiele-Sperre forderte, die es aber kaum geben wird.

"Ich habe genug davon, dass er mit seinen Teamkollegen gestikuliert, ich habe genug davon, dass er nicht zurückläuft", kritisierte Neville. "Er schimpft auf jeden." Andere forderten ten Hag prompt auf, Bruno Fernandes die die Kapitänsbinde wieder abzunehmen, die dieser dem Vernehmen nach gerne langfristig tragen würde. Die "Sun" will allerdings erfahren haben, dass ManUniteds Trainer derartige Konsequenzen nicht in Betracht ziehe, sondern ihm weiter vertraue.

Bat Bruno Fernandes wirklich um seine Auswechslung?

Dazu passt, dass die meistdiskutierte Bruno-Fernandes-Szene in Anfield womöglich ein Missverständnis war. Nach dem sechsten Gegentor in der 83. Minute sah es so aus, als würde der 53-malige Nationalspieler gestenreich um seine Auswechslung bitten. Stattdessen, so heißt es nun in englischen Medien, habe er wohl nur um Klarheit verlangt, auf welcher Position er nach ten Hags weiteren Wechseln kurz zuvor nun agieren solle.

Fünf Tore und sechs Assists in 24 Einsätzen hat Bruno Fernandes zu ManUniteds beachtlicher Saison bislang beigetragen, 18 Großchancen spielte er den Premier-League-Daten zufolge 2022/23 bereits heraus. Neben Rashford gilt er als wichtigster Offensivspieler der "neuen" Red Devils unter ten Hag. Er geht mit Leistung voran; dass er sich hingegen seine Körpersprache verbessern kann, ist kein neues Thema.

Vielleicht ist die Anfield-Schmach mit all ihren unschönen Folgen für ihn persönlich sogar eine Chance für Bruno Fernandes: Auch von ihm, dem Aushilfskapitän mit Ambitionen, das "Aushilfs-" zu streichen, hängt es ab, wie gut United sie wegsteckt.