Brunner winkt Profivertrag beim BVB

Nach dem EM- und dem WM-Titel mit der deutschen U 17 wartet auf Paris Brunner offenbar der nächste Meilenstein in seiner noch jungen Karriere. Wie Dortmunds NLZ-Direktor Lars Ricken durchblicken ließ, darf sich Brunner Hoffnungen auf einen Profivertrag machen. "Wir reden bei Paris natürlich nicht mehr über einen Fördervertrag", sagte Ricken den "Ruhr Nachrichten": "Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie besprochen. Klar ist, dass er mit seiner Qualität ein Thema für den Profibereich wird." Im Februar feiert der Offensivspieler, der in der laufenden Saison in der U-19-Bundesliga West zehn Treffer in neun Einsätzen erzielte, seinen 18. Geburtstag.