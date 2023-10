Brunetto-Rücktritt beim Bonner SC - Glatzel übernimmt

Giuseppe Brunetto ist nicht länger Trainer des Bonner SC. Nach der 1:3-Pleite bei Bergisch Gladbach 09 einigten sich beide Seiten auf eine Trennung. Ein Nachfolger steht mit Sascha Glatzel bereits in den Startlöchern.

Der Bonner SC befindet sich seit Freitagabend auf Trainersuche. Giuseppe Brunetto hat nach der Niederlage bei Bergisch Gladbach 09 seinen Rücktritt angeboten. Dem stimmten die Verantwortlichen des Mittelrheinligisten zu. Der 50-Jährige stand seit April in der Verantwortung beim BSC. "Mit schwerem Herzen verabschieden wir uns von einem wahren Sportsmann und Ehrenmann", so der Verein in seiner Meldung. "Wir sind dankbar für all seine harte Arbeit, sein Engagement und seine Leidenschaft, die er in jedes Training und Spiel gesteckt hat. Obwohl er nicht mehr als Trainer dabei sein wird, hoffen wir, ihn in Zukunft in einer anderen Position im Verein wiederzusehen", heißt es dort weiter.

Unter dem Italiener, der im vergangenen Jahr noch den 1. FC Düren in die Regionalliga führte, erhofften sich die Bonner eine Rückkehr in die Viertklassigkeit - zumindest wollte man im Aufstiegsrennen mitmischen. Die Realität sieht jedoch derzeit komplett anders aus. Mittlerweile rennt Bonn der Tabellenspitze 14 Punkte hinterher, wohingegen die Abstiegsplätze nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge bedrohlich nahegekommen sind.

Meistertrainer als Nachfolger

Den Umschwung soll nun Sascha Glatzel einleiten, der in der vergangenen Saison mit dem FC Hennef Meister wurde. "Sascha Glatzel ist nicht nur ein herausragender Fußballkenner, sondern auch eine Persönlichkeit, die unser Team zu neuen Höchstleistungen motivieren wird. Wir sind überzeugt davon, dass unter seiner Führung unser Verein nicht nur sportlich, sondern auch als Gemeinschaft wachsen wird", so Vorstandsvorsitzender Dirk Mazurkiewicz.

Sein Debüt wird der 47-jährige Übungsleiter am Freitagabend vor heimischer Kulisse gegen Tabellenführer SpVg Frechen feiern.