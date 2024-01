Brummes Verletzung ohne große Folgen - Entwarnung auch bei Müsel

Für Torben Müsel war das Spiel von Rot-Weiss Essen bei Preußen Münster schon vor dem Anpfiff vorbei, für Lucas Brumme dann mit dem Halbzeitpfiff. Bei beiden Spielern gab der Drittligist am Montag Entwarnung.

In der Halbzeit war Schluss für ihn in Münster: Lucas Brumme. IMAGO/Markus Endberg

Das 1:2 in Münster saß tief. Trainer Christoph Dabrowski monierte, dass sein Team "in vielen Bereichen nicht an unser Maximum herangekommen" ist und "auch die Fehlerquote war zu hoch". Für Essen ging es ohne Punkte heim, "nach dieser Leistung hatten wir nicht die Berechtigung, etwas mitzunehmen", resümierte Dabrowski.

Allerdings hatte der Trainer auch kurzfristig die Aufstellung ändern müssen, denn der vorher schon angeschlagene Torben Müsel musste noch bevor Schiedsrichter Timo Gerach die Partie eröffnet hatte, mit einer Wadenverletzung passen und wurde von Thomas Eisfeld vertreten.

Nach 45 Minuten fiel auch noch Linksverteidiger Lucas Brumme aus, der einen Tritt knapp oberhalb des Knöchels abbekommen hatte und nicht mehr weitermachen konnte. Für ihn rückte Sascha Voelcke auf die linke Außenbahn, zeigte sich sehr engagiert, kam allerdings nicht an die spielerischen Qualitäten von Brumme heran.

Entwarnung gab es bei dem verletzten Duo schon am Montag. Brumme hat sich eine Sprunggelenks-Prellung zugezogen, wie der Verein mitteilte, kann aber ebenso wie Müsel "voraussichtlich schon in dieser Woche wieder ins Training einsteigen".

Gut für RWE, denn Brumme ist Stammspieler und verpasste nur eine der bislang 23 Liga-Partien der Essener. Und Müsel, der unter der Woche bei seinem 21. Einsatz diese Saison beim 3:1 gegen Viktoria Köln mächtig abgeliefert hatte und zum Spieler des Spiels gekürt wurde (kicker-Note 1,5), wurde ohnehin schmerzlich vermisst bei der Pleite bei den Preußen.