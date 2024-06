Bruinenberg verlängert bei Austria

Stammspielerin Dominique Bruinenberg bleibt Austria Wien zumindest noch eine weitere Saison lang erhalten.

Dominique Bruinenberg wird auch in der kommenden Saison für Cupfinalist Austria Wien auflaufen. "Ich bin schon jetzt ready, wieder an die Arbeit zu gehen und das gute Gefühl mit meinen Teamkolleginnen und dem Trainerteam in die neue Saison mitzunehmen", wird die 31-jährige Niederländerin in einer Aussendung der "Veilichen" zitiert.

Bruinenberg absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 16 der 18 Bundesliga-Spiele für die Austria und stand in allen fünf Cupspielen am Platz. "Mit ihrer positiven und ruhigen Art trägt sie auch abseits des Platzes zur Entwicklung des Teams und der jungen Spielerinnen bei", freut sich die Sportliche Leiterin, Lisa Makas.