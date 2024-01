Brugger präsentiert sich bei den Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers hatten mit Yannick Brugger in der vergangenen Woche einen Probespieler im Training. Der 23-Jährige Innenverteidiger wurde in der Jugend beim TSV 1860 München, FC Bayern München und Eintracht Frankfurt ausgebildet. Für die SGE stand Brugger im April 2021 einmal im Bundesliga-Kader. In der Saison 2021/22 absolvierte der 1,90 Meter große Abwehrspieler zwölf Einsätze in der österreichischen Bundesliga für FC Admira Wacker Mödling. Seit Sommer 2022 ist Brugger vereinslos und darf sich jetzt auf der Waldau beweisen. „Vielleicht verstärken wir uns noch auf der Position der Innenverteidigung", sagt SVK-Sportdirektor Marc Stein. Beim Testspiel gegen Oberligist 1. FC Normannia Gmünd im Rahmen eines Blitzturniers am Samstag stand Brugger in der Innen- und Außenverteidigung bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechselung in der Kickers-Elf.