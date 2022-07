Brünker zurück im Teamtraining - Fragezeichen hinter Atik

Vor der Partie gegen den Karlsruher SC lässt sich FCM-Trainer Christian Titz nicht vom 0:5-Auftakt des Gegners blenden. Zudem plagen den Aufsteiger noch so manche offene Fragen für den Spieltagskader.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf standen bei Aufsteiger Magdeburg "gute, intensive Trainingstage" an, berichtete Trainer Christian Titz auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel beim Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Vor der Partie gegen die Badener stand vor allem die Arbeit an den Fehlern aus dem Auftaktspiel auf dem Plan: Spieleröffnung und Verteidigung im Sechzehner waren die bestimmenden Themen.

Dass der KSC zum Auftakt ebenfalls verlor und sich gegen den SC Paderborn gar fünf Gegentreffer fing, weiß Titz richtig einzuordnen: "Wenn ein Spiel so ausgeht, dass du ein paar Gegentore mehr bekommst, dann bist du bissig und willst dich beweisen und es besser machen". Das Ergebnis des KSC spiegele zudem nicht den Spielverlauf wieder, so Titz weiter: "Ich habe das Spiel gesehen, das war bis zur 60. Minute eine offene Partie, in der Karlsruhe in Führung hätte gehen können". Karlsruhe habe sich drei gute Chancen herausgespielt - in der Partie gegen die Badener sei es daher wichtig, auf das Umschaltspiel und den Umgang mit zweiten Bällen zu achten.

Trio plagt Infekt - Atik pausiert mit Bänderzerrung

Vor der Partie ist noch so manche Personalfrage offen beim 1. FC Magdeburg. Bereits klar ist, dass Forian Kath mit Pfeifferschem Drüsenfieber ausfällt, Maximilian Franzke und Luca Schuler werden mit Trainingsrückstand bzw. Reha-Training ebenfalls fehlen. Unklar ist die Situation bei Belal Halbouni, Jamie Lawrence, Tatsuya Ito - und Aufstiegsgarant Baris Atik. Die Erstgenannten fehlten bei der Trainingseinheit am Freitag wegen eines Infekts, Atik plagt eine Bänderzerrung.

Sollte der Stürmer am Sonntag ausfallen, könnte mit Kai Brünker ein Langzeitverletzter gerade rechtzeitig wieder fit sein. "Er trainiert wieder fest mit der Mannschaft, zeigt einen guten Eindruck", so Titz. Die Entscheidung, ob es für einen Kaderplatz am Sonntag reicht, möchte er erst nach der abschließenden Trainingseinheit am Samstag treffen. Abhängig sei dies auch davon, ob und - wenn ja - welche der zahlreichen Ausfälle bis Sonntag wieder fit wird.

Bei Atik könne Titz noch keine Prognose abgeben, die Blessur machte es dem 27-Jährigen jedenfalls unmöglich, bei der Freitagseinheit auf dem Platz zu trainieren. Definitiv noch keine Option ist dagegen Testspieler Serge Tabekou. Beim 25-jährigen Offensivspieler möchte man sich Zeit lassen und die Trainingseinheiten der kommenden Tage abwarten, bevor man über eine gemeinsame Zukunft entscheidet.