Brünker rettet Derby-Punkt - Hennings trifft endlich - Vural-Debüt misslingt

Im Südwest-Duell zwischen Saarbrücken und Mannheim fielen erst spät die Tore. Der SV Sandhausen jubelte im Absteigerduell - auch dank Hennings' Premieren-Tor. Der MSV Duisburg bleibt auch unter Neu-Trainer Engin Vural sieglos. In Verl gabs derweil großes Drama am Ende.

Kai Brünker (li.) traf im Derby gegen Mannheim, Sandhausen jubelte in Regensburg - und Duisburg verliert auch unter Engin Vural. imago images/picture alliance

Brünker retten FCS einen Punkt im Derby

In einem intensiv und bisweilen leidenschaftlich geführten Südwest-Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim gab es keinen Sieger. Lange mussten die Zuschauer im stimmungsvollen Ludwigsparkstadion warten, ehe Waldhofs Herrmann den Ball aus wenigen Metern im Tor unterbrachte (74.). Mannheim schaffte es jedoch nicht, den knappen Vorsprung zu halten: Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit markierte Brünker den Ausgleich und 1:1-Endstand (88.).

Hennings trifft endlich: SVS siegt in Regensburg

Im Duell der beiden Zweitliga-Absteiger hat sich der SV Sandhausen bei Jahn Regensburg 2:1 durchgesetzt. Die Gäste gingen im ersten Durchgang durch Otto in Führung (18.). Danach waren die Donaustädter aktiver, verzeichneten aber lediglich Torannäherungen. Das Bild setzte sich im zweiten Durchgang fort - ehe der SVS mit einem Konter alles klar machte. Diesen schloss Hennings mit seinem ersten Pflichtspiel-Tor für Sandhausen perfekt ab (90.). Viets Anschlusstor in der Nachspielzeit fiel nicht mehr ins Gewicht (90.+3).

Vural-Debüt misslingt: Duisburg weiter Letzter

Beim Debüt von Duisburgs neuem Trainer Engin Vural hat der MSV Duisburg seinen Negativlauf nicht stoppen können. Die Zebras unterlagen bei Viktoria Köln 0:2. Nach ordentlichem Auftritt vor der Pause gerieten die Zebras kurz nach Wiederbeginn in Rückstand. Marseiler (52.) traf für die Viktoria zur Führung, kurz vor Schluss setzte Henning (87.) den Schlusspunkt. Während die Domstädter an den Aufstiegsplätzen dran bleiben, steht der Revierklub weiterhin ohne Sieg auf dem letzten Platz.

Ganz bitteres Ende für Verl: Feldspieler Mittelstädt muss ins Tor - und patzt

Der SC Verl hat seinen zweiten Heimsieg verpasst und 2:3 gegen den BVB II verloren. Die Borussen waren durch Hettwer erst in Führung gegangen (15.), doch Wolfram gab noch vor dem Kabinengang die passende Antwort (23.). Der SC jubelte schließlich wieder dank Batista Meier (63.). Dann war es Göbel, der mit seinem ersten Tor für Dortmund abermals ausglich (74.). Ganz bitter aus Verler Sicht: Die Hausherren beendeten das Spiel mit Feldspieler Mittelstädt im Tor, nachdem Keeper Unbehaun verletzt runter musste, das Wechselkontingent aber schon erschöpft war. Ausgerechnet dem Aushilfskeeper unterlief in der Nachspielzeit ein ganz bitterer Fehler, als ihm der Ball nach Butlers Schuss durch die Hände zum 2:3 für den BVB rutschte (90.+5).

Zwei Joker-Tore beim Remis in Münster

Im Duell der Aufsteiger zwischen Preußen Münster und den VfB Lübeck gab es keinen Sieger. Nach langem Warten brach Wegkamp in der Schlussphase den Bann und köpfte zum 1:0 für Münster ein (79.). Auf der Gegenseite traf mit Akono ein weiterer Joker zum 1:1-Endstand (84.).

Sachsenderby am Sonntag in Dresden

Später am Samstag treten die kriselnden Löwen beim Halleschen FC an. Am Sonntag bekommt es Ulm mit Rot-Weiss Essen zu tun. Freiburg II empfängt außerdem Ingolstadt, ehe dann das Sachsenderby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue den krönenden Schlusspunkt hinter den 7. Spieltag setzen.

Bielefeld klettert aus der Abstiegszone

Bereits am Freitag befreite sich Arminia Bielefeld aus der Abstiegszone durch einen 2:1-Sieg in Unterhaching. In einem intensiven Duell erzielte Putaro kurz vor Schluss den erlösenden Siegtreffer für den DSC (89.). Zuvor hatte Stiefler kurz nach seiner Einwechslung (67.) noch auf Mizutas Führungstor (28.) geantwortet.