Brügmann verlässt Chemnitz und wechselt zu Weiche Flensburg

Dass Felix Brügmann den klammen Chemnitzer FC im Sommer verlässt, ist schon länger klar. Nun steht aber auch sein neuer Verein fest. Der Angreifer kehrt in den Norden zurück und schließt sich zur kommenden Saison Weiche Flensburg an.

"Jetzt kann ich ja wieder mit ,Moin’ grüßen“, sagt Felix Brügmann lächelnd. Der zu jeder Tageszeit passende norddeutsche Gruß war ihm zuletzt etwas abhandengekommen bei seinen Stationen in der Regionalliga Nordost. Das "Moin" ist ihm durchaus geläufig, schließlich ist der 30-jährige Angreifer in Reinbek geboren und spielte in Schleswig-Holstein für den SSV Güster und den SV Eichede. Dass es irgendwann wieder in den Norden zurückgehen würde, war schon immer ein Thema.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

"Ich bin nicht gekommen, um im Mittelfeld herumzudümpeln", so Felix Brügmann. Es ist so weit - vom 1. Juli an spielt Brügmann für den SC Weiche Flensburg 08, unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Tabellenfünften und Pokalfinalisten der abgelaufenen Saison. Und er hat große Ziele. SC-Trainer Benjamin Eta freut sich: "Felix hat sich sowohl im Norden als auch im Osten einen Namen gemacht. Wir gewinnen einen Torjäger für uns, der gerne auch Tore vorbereitet. Er ist trotz seiner Erfahrung noch mehr als hungrig auf Erfolg. Er wird sehr gut zu uns passen."

Chemnitz hätte Brügmann gerne behalten, der Verein hat jedoch große wirtschaftliche Probleme. Also in den Norden. Sein Berater signalisierte, etwas Gutes gefunden zu haben. Der erste Eindruck bestätigte sich. "Ich hatte ein Super-Gespräch mit Christian Jürgensen", erinnert sich der 30-Jährige an die erste Kontaktaufnahme. "Hier hat man Ziele, das passt. Ich will noch einmal angreifen", sagt der 1,84 Meter große Stürmer. Und das mit dem "Moin" wird auch schnell wieder klappen. Felix Brügmann ist nach Theo Behrmann (Altona 93, Abwehr) und Marten Schmidt (VfB Oldenburg, Mittelfeld) der dritte Zugang für die Spielzeit 2023/24.