Brügges Grünschnäbel und ein Coach, der im Trainingszentrum schläft

Gegen Atletico, Leverkusen und Porto sind Brügge gleich mehrere Coups gelungen, doch mittlerweile ist die Gruppenphase der Champions League in den Hintergrund getreten. Zum Jahreswechsel haben die Belgier ihren Trainer entlassen und einen Nachfolger engagiert, der Sätze sagt, die man aus dem Abstiegskampf kennt.

Auf den ersten Blick war es schon überraschend. Da marschierte Brügge durch eine Champions-League-Gruppe mit Atletico Madrid, Bayer Leverkusen und dem FC Porto - und dann entließen die Belgier kurz vor dem Jahreswechsel ihren Trainer. Carl Hoefkens musste gehen, obwohl er in der Königsklasse für Furore gesorgt und den Klub zum ersten Mal in seiner Geschichte ins Achtelfinale geführt hatte. Ein außergewöhnlicher Erfolg, der allerdings nicht übertünchen konnte, wie weit die Mannschaft den Erwartungen in der heimischen Jupiler League hinterherhinkte.

Mitte Februar sind es nicht weniger als 20 Punkte, die Brügge von Tabellenführer KRC Genk trennen. Die rauschhaften Champions-League-Abende sind verblasst, auch der neue Trainer hat noch keine Resultate vorzuweisen. Von bisher sieben Spielen verlor Scott Parker zwar nur das erste - allerdings gewann er auch nur ein einziges, obwohl er sich vorgenommen hatte, "den Fans das zurückzugeben, was sie verdienen".

Parker steht für Ordnung - Es fehlt an Erfahrung

Parker schreibt Ordnung groß und setzt auf einen eher abwartenden Fußball, bei dem Sicherheit das oberste Gut ist. Ein Ansatz, mit dem er erst den FC Fulham und in der vergangenen Saison den AFC Bournemouth in die Premier League führte. Nun soll der 42-Jährige Brügge in der Jupiler League wieder nach oben hieven und in der Champions League jenen Weg weitergehen, den das Team unter Hoefkens eingeschlagen hat.

Einst in Liverpool im Tor, nun in Brügge: Simon Mignolet. Getty Images

Torwart Simon Mignolet, Mittelfeldspieler Hans Vanaken und Angreifer Ferran Jutgla bildeten eine Achse, mit der Brügge elf Punkte holte und in fünf der sechs Gruppenspiele ohne Gegentor blieb - jetzt ist die Mannschaft allerdings jene, die in Sachen K.-o-Runden-Erfahrung mit Abstand am wenigsten vorzuweisen hat.

Das wollen die Belgier beim Duell mit Benfica Lissabon am Mittwoch mit jenen Attributen wettmachen, die sie schon in der Gruppenphase ausgezeichnet haben: defensive Stabilität, plötzliche Gegenstöße - und Herz.

Das lebt Parker vor. Während der Klub in den ersten Tagen seiner Amtszeit noch eine Wohnung für ihn suchte, übernachtete der frühere Premier-League-Spieler im Trainingszentrum und verließ das Klubgelände allenfalls sporadisch für einen Spaziergang im benachbarten Badeort Knokke. Parker hat sich seiner neuen Aufgabe also voll und ganz verschrieben - und das ist auch der Ansatz, mit dem er wieder für bessere Tage in Brügge sorgen will.