Brügge ruft: Hertha BSC gibt Ex-Kapitän Boyata ab

Hertha BSC hat das Kapitel Dedryck Boyata (31) endgültig geschlossen. Wie der Hauptstadtklub am Montagabend mitteilte, wechselt der ehemalige Kapitän der Berliner mit sofortiger Wirkung nach Brügge.

Bereits am Samstag hatte es sich abgezeichnet, nun ist es auch offiziell: Dedryck Boyata verlässt Berlin und kehrt in seine belgische Heimat zurück. Bei Club Brügge unterzeichnete der Innenverteidiger einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2025.

"Dedryck hat seine Verdienste um Hertha BSC. Er hat die Mannschaft in den vergangenen beiden Spielzeiten als Kapitän aufs Feld geführt und auch seinen Anteil am Klassenerhalt in der zurückliegenden Saison. Damit bleibt er in Erinnerung", stellt Geschäftsführer Sport Fredi Bobic klar: "Wir wollen nun jedoch neue Wege gehen. Das haben wir ihm in einem offenen und respektvollen Gespräch mitgeteilt. Mit dem Wechsel nach Brügge haben wir eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden."

Boyata war im Jahr 2006 aus Brüssel losgezogen, um die Fußballwelt zu erobern. Erst kickte der Verteidiger fünf Jahre für Manchester City, in denen er aber lediglich zu zehn Premier-League-Einsätzen kam. Nach Stationen bei den Bolton Wanderers und Twente Enschede fand er ab der Saison 2015/16 sein Glück bei Celtic Glasgow, für das er insgesamt vier Jahren spielte.

Die vergangenen drei Jahre verbrachte Boyata dann in der Hauptstadt, in 76 Pflichtspielen machte er sechs Tore. Die erfolgreichste Saison war seine erste bei der Alten Dame, als Boyata auf 28 Bundesliga-Einsätze (vier Tore) kam, mit Hertha Zehnter wurde und ins Pokal-Achtelfinale vorstieß.

Spätestens mit dem Bundesliga-Auftakt gegen Union Berlin, als Coach Sandro Schwarz den Belgier aus sportlichen Gründen aus dem Kader strich, war das Tischtuch zwischen Boyata und Hertha zerschnitten. Nun will sich der Defensivmann in Brügge unter anderem für die Winter-WM in Katar empfehlen.