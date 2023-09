Brüderduell in Lübeck - Holt Duisburg den ersten Sieg? Das bringt der 6. Spieltag

Spitzenreiter Dynamo Dresden um Mittelfeld-Antreiber Niklas Hauptmann gastiert beim VfB Lübeck mit Bruder Marius. Die Ingolstädter empfangen im Oberbayern-Duell den TSV 1860 München. In Duisburg und Bielefeld treffen sich die Kellerkinder der 3. Liga.

Gelingt Duisburg und Bielefeld zu Hause ein Befreiungsschlag?

Die Länderspielpause ist vorbei und vor dem sechsten Spieltag in der 3. Liga wartet der Vorletzte MSV Duisburg (3 Punkte) weiter auf den ersten Sieg. Nach drei Unentschieden und zwei Niederlagen zum Start will die Elf von Trainer Torsten Ziegner am Freitagabend (19 Uhr) gegen den kaum besser gestarteten SC Verl (17./4 ) den ersten Dreier. Ziegner blickte der Aufgabe nach der 0:2-Testspielniederlage in Mainz am Wochenende positiv entgegen: "Wie die Mannschaft versucht hat, daran zu arbeiten, stimmt mich zuversichtlich, dass wir nächste Woche die Kurve kriegen."

Schleppend verlief auch der Saisonstart von Absteiger Arminia Bielefeld (14./5), der sich mit einem Sieg über Schlusslicht Freiburg II (2) aus der unteren Tabellenregion befreien kann. SC-Trainer Thomas Stamm sieht seine rundum erneuerte Mannschaft, in der Vorsaison immerhin noch Vizemeister, weiter in einem "Findungsprozess". Finden die jungen Breisgauer auf der Alm am Samstagnachmittag (14 Uhr) zurück zu alter Stärke?

Endet die Dortmunder Torflaute?

Bei der zweiten Zweitvertretung der 3. Liga, Borussia Dortmund (15./5), hapert es bislang vor allem in der Offensive: Erst ein Tor (Ligatiefstwert) steht nach fünf Spielen zu Buche, seit 315 Minuten warten die Schwarz-Gelben auf einen eigenen Treffer. Mit der abgezockten Viktoria aus Köln (7./8), die in der Länderspielpause Vereinsikone Mike Wunderlich emotional verabschiedete, wartet auf die Dortmunder aber keine leichte Aufgabe, um den Bann zu brechen.

Aufeinandertreffen der Hauptmann-Brüder in Lübeck

Mit viel Selbstvertrauen reist dagegen Spitzenreiter Dynamo Dresden (12) in den hohen Norden. Beim Aufsteiger VfB Lübeck (13./6) können die Sachsen die Tabellenführung mit einem Sieg verteidigen. Für eine der Säulen des Dresdner Aufschwungs, Mittelfeld-Motor Niklas Hauptmann, könnte die Partie eine besondere werden, schließlich erwartet ihn ein guter Bekannter. Aufseiten des VfB hat Bruder Marius seinen Muskelfaserriss auskuriert - kommt der 23-Jährige am Samstag zu seinem zweiten Saisoneinsatz, würden die Hauptmann-Brüder erstmals in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen.

Geht das Sandhäuser Auf und Ab weiter?

Zeitgleich treffen sich in Essen zwei durchaus formstarke Teams, wenn der SSV Jahn Regensburg an der Hafenstraße gastiert. Während die drittplatzierten Oberpfälzer (9) in der Liga noch ungeschlagen sind, feierte RWE zuletzt drei Pflichtspielsiege in Serie. Für einen Dämpfer aufseiten der Hausherren sorgte allerdings die Verletzung von Thomas Eisfeld im Test gegen die TSG Hoffenheim II (1:5). Zudem steht hinter den Einsätzen von Mittelfeldmann Vinko Sapina und Rechtsverteidiger Andreas Wiegel (beide muskuläre Probleme) ein Fragezeichen.

Nach dem großen Umbruch im Sommer erlebt der SV Sandhausen (10./7) bislang ein Auf und Ab, im Landespokal siegte der Absteiger am Dienstag wieder standesgemäß mit 6:0 bei der SpVgg Wallstadt. Mit Preußen Münster (18./4) gastiert nun ein Aufsteiger am Hardtwald, der sich in der neuen Liga noch nicht wirklich zurecht gefunden hat. Präsident Bernward Maasjost forderte daher zuletzt den gesamten Klub auf, "eine Schippe draufzulegen".

Oberbayerisches Duell am späten Samstagnachmittag

Den Samstag beschließt im späten Spiel (16.30 Uhr) ein oberbayerisches Aufeinanderteffen. Der FC Ingolstadt (16./4) empfängt den TSV 1860 München (12./6), beide Klubs hoffen nach durchwachsenem Saisonstart auf einen Befreiungsschlag. Bei den Schanzern spielt der letztjährige Königstransfer Pascal Testroet bislang keine tragende Rolle, der Torjäger glaubt aber weiter an den Umschwung - sowohl persönlich als auch mit seiner Mannschaft: "Weiterarbeiten, Gas geben - die Tore kommen dann automatisch. Vor allem müssen dann auch Punkte her."

Am Sonntag greifen weitere Topteams der Liga ins Geschehen ein, den Anfang macht der Zweitplatzierte aus Aue (11), der den Halleschen FC (11./7) zu Gast hat (13.30 Uhr) und sich mit einem Erfolg auf den Aufstiegsrängen festsetzen kann. Mit Jan Hochscheidt und Philipp Riese werden im Vorfeld der Partie zwei langjährige Akteure der Veilchen verabschiedet.

Starke Aufsteiger vor großen Aufgaben am Sonntag

Der SV Waldhof Mannheim fand nach wackeligem Beginn zuletzt in die Spur, zudem erwies sich die Verletzung von Marcel Seegert als wenig dramatisch. Nun wartet mit dem SSV Ulm 1846 bereits der dritte Aufsteiger. Mit den fünftplatzierten Spatzen (8) gastiert allerdings ein formstarker Neuling in der Quadratestadt - ein Verdienst von Trainer Thomas Wörle, der die mannschaftliche Geschlossenheit als Ulmer Erfolgsrezept anführt: "Es steht und fällt mit der Bereitschaft, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen."

Zum Abschluss des 6. Spieltags empfängt der einzige noch etwas besser gestartete Aufsteiger, die SpVgg Unterhaching (3./9), am Abend (19.30 Uhr) die ambitionierten Saarbrücker (6./8). Dem Stadion-Ausbau des heimischen Ludwigsparks erteilte die Stadt Saarbrücken jüngst eine Absage, zumindest sportlich können die Saarländer mit einem Erfolg bei der Spielvereinigung einen Schritt Richtung Spitzenplätze in der 3. Liga machen.