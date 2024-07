Brüderduell in der Bundesliga? Frankfurt holt Höjlund aus Kopenhagen

Was sich bereits angebahnt hatte, ist nun offiziell: Oscar Höjlund, Kapitän der dänischen U-19-Nationalmannschaft, wechselt zu Eintracht Frankfurt - und könnte in der Bundesliga bald auf seinen Zwillingsbruder treffen.

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Sommertransfer unter Dach und Fach gebracht: Oscar Höjlund, jüngerer Bruder von ManUnited-Profi Rasmus Höjlund, wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Kopenhagen an den Main. Bei der SGE unterzeichnete der Kapitän der dänischen U-19-Nationalmannschaft (elf Einsätze, ein Tor) einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2029.

"Mit Oscar Höjlund verpflichten wir einen sehr talentierten Spieler, der in jungen Jahren bereits internationale Erfahrung aufweist und zudem mit seinen großen fußballerischen Fähigkeiten sowie seinem Auftreten sehr gut zu uns passt", lobt Sportdirektor Timmo Hardung den Neuzugang und betont, dass dieser "trotzdem noch ein entwicklungsfähiger Spieler ist, dem wir die nötige Zeit geben werden."

Höjlund selbst verweist darauf, dass er in Dänemark viel Positives über die Eintracht gehört habe. "Natürlich habe ich unter anderem den Europapokalsieg 2022 und die unglaubliche Unterstützung der Fans etwa in Barcelona und Sevilla mitbekommen. Ich bin glücklich, nun ein Adlerträger zu sein."

Die Eintracht zahlt für Höjlund, dessen hervorstechende Qualitäten in der Balleroberung in Dänemark geschätzt werden, nach kicker-Informationen lediglich eine Ablöse in Höhe von rund 500.000 Euro. Auf ein Duell in der Bundesliga könnte sich der zentrale Mittelfeldspieler bald vielleicht besonders freuen: Der VfB Stuttgart hat Interesse an Höjlunds Zwillingsbruder Emil Höjlund. Dieser wäre zwar kein Direktersatz für den zum BVB abwandernden Serhou Guirassy, sicherlich aber ein Versprechen für die Zukunft.

41 Minuten im Achtelfinale gegen ManCity

Ein solches sieht die Eintracht auch in Oscar Höjlund. Dieser kommt bis dato auf zehn Einsätze in der höchsten dänischen Liga (ein Assist) und sechs in der Champions League (ohne Scorerpunkt). In den beiden Gruppenphasen-Duellen mit dem FC Bayern (1:2/0:0) kam er in der vergangenen Saison lediglich eine Minute zum Einsatz, in den Achtelfinal-Partien gegen Manchester City (1:3/1:3) dafür in Summe 41 Minuten.