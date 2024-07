Brüderchen, komm tanz mit mir

Bei Spanien sorgen die beiden jungen Flügelspieler Lamine Yamal und Nico Williams für Furore - womöglich bald nicht nur dort. Kann das DFB-Team die "Brüder" stoppen?

Christian Nerlinger war gar nicht begeistert. "Wir müssen uns professionell und respektvoll verhalten", sagte der damalige Bayern-Sportdirektor im März 2012, nachdem Toni Kroos und Franck Ribery mit dem guten, alten "Schere, Stein, Papier" ausgeknobelt hatten, wer denn jetzt gegen Hertha BSC den Freistoß schießen darf. Bei der Szene in der 29. Minute hatten die Bayern schon mit 3:0 geführt, Endstand 6:0.

Auch in Spanien ist das Spiel beliebt, das zeigten Lamine Yamal und Nico Williams nach dem 4:1 gegen Georgien. Doch nicht nur darum, wer als Erster von der Wasserflasche trinken darf, wird gezockt. Beim Frühstück seien sie manchmal zu faul aufzustehen, verriet Williams. Wer holt den Nachtisch? Wer noch einen Orangensaft? Schnick, Schnack, Schnuck.

Williams abschlussstärker, Yamal unberechenbarer

Von der morgendlichen Trägheit ist auf dem Platz allerdings wenig zu sehen, vom Spieltrieb umso mehr. Auf den Flügeln versetzen die Youngster die Gegner in eine Art Dauerstresszustand. Joshua Kimmich wird sich mit Williams beschäftigen müssen - und somit mit einem pfeilschnellen und äußerst wendigen Angreifer, der sein Heil häufig im Dribbling sucht und findet. Gegen Italien (1:0) spielte er die Defensive schwindlig, seine Hereingabe führte zum Eigentor der Squadra Azzurra. Die Latte verhinderte den ersten Turniertreffer, der ihm gegen Georgien schließlich gelang. Dazu legte der Bilbao-Profi noch zwei Tore im Achtelfinale auf. Spieler des Spiels in beiden Partien und jeweils kicker-Note 1: Nico Williams.

Auf der rechten Seite im spanischen 4-3-3 wirbelt Lamine Yamal, der ähnliche Eigenschaften wie Kumpel Nico besitzt. Schnell, beweglich, stark im Eins-gegen-eins - auch David Raum (oder Maximilian Mittelstädt) wird auf der Hut sein müssen. Seine mit dem starken linken Fuß getretenen Flanken aus dem Halbfeld sind nicht nur in La Liga gefürchtet, bei der EM hat der Barcelona-Youngster mit ihnen schon zwei Tore vorbereitet.

Allerdings geht der 16-Jährige nicht jeden Weg nach hinten mit, wodurch sich laut Teamkollege Ilkay Gündogan Chancen für die deutsche Elf ergeben könnten. Auch im Abschluss ist Yamal noch nicht so weit wie sein Pendant auf der linken Seite. Dafür ist der jüngste Spieler der EM-Geschichte sogar noch einen Tick schwerer auszurechnen als Williams, weil er auch mit dem schwachen rechten Fuß maßgenaue Flanken bringen kann.

Kimmich will "die Mitte zumachen"

"Deutschland hat ein Problem", titelte die spanische AS kürzlich in Bezug auf das dynamische Duo. Hat es das wirklich? "Wir werden vor eine große Aufgabe gestellt", sagte Raum jedenfalls mit einer gehörigen Portion Respekt. Kimmich betonte, man müsse "die Mitte zumachen", weil beide immer wieder nach innen ziehen. Dass der Bayern-Akteur gegen Real-Angreifer Vinicius Junior, einem ähnlichen Spielertypen wie Williams, im CL-Halbfinalrückspiel (1:2) eine unglückliche Figur hinterließ, haben viele noch im Hinterkopf. "Sie sind zwei sehr starke Spieler, dribbelstark", findet Leroy Sané. "In dem Alter wie Yamal so Fußball spielen zu können, ist sehr beeindruckend. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen, weil ich dieselbe Position spiele."

Spaß haben auch die beiden Youngster miteinander. Gegen Georgien führten sie bei Williams' Treffer zum 4:1 ein Tänzchen auf. "Wir haben vor dem Spiel im Bus gesagt: Wenn wir ein Tor schießen, machen wir das", verriet Yamal. Eine Choreographie gab's aber nicht, es sei alles spontan gewesen, wie Williams versicherte. Seitdem streiten sie sich darüber, wer denn jetzt der bessere Tänzer sei.

Ziemlich beste Freunde also? Williams geht sogar noch einen Schritt weiter. "Wir sind wie Brüder", sagt er. "Wir verstehen uns sehr gut. Ich glaube, dass das diese Verbindung auf dem Spielfeld schafft." Lamine beschrieb Nico jüngst als "netten Kerl, freundlich", als "bescheidenen Menschen, der dir hilft, wo er kann". Williams ist schlicht beeindruckt, "dass ein 16-Jähriger im Kopf schon so weit sein kann wie er".

Welche Youngster behalten kühlen Kopf?

Natürlich ist das Duell Deutschland gegen Spanien auch eins zwischen Musiala/Wirtz und Williams/Yamal. Welches Duo der Partie den Stempel aufdrücken wird, ist eine der brennenden Fragen vor dem Duell am Freitag. Leipzig-Profi Dani Olmo sieht naturgemäß seine spanischen Kollegen sogar "noch besser" als Deutschlands Supertalente. "Weil sie eine tolle Form haben, sich perfekt ergänzen", so Olmo.

Und wer weiß, vielleicht sind die beiden sogar bald Vereinskollegen. Laut der Sport ist der FC Barcelona "ganz verrückt" danach, Williams unter Vertrag zu nehmen, in seinem bis 2027 laufenden Vertrag in Bilbao soll sich eine Ausstiegklausel in Höhe von 60 Millionen Euro befinden. Und bei Yamal dürfte das auf wundersame Weise stets flüssige Barcelona nicht schwach werden. Ein Angebot von PSG über 200 Millionen Euro haben die Katalanen bereits abgelehnt, wie Präsident Joan Laporta unlängst verriet.

Doch erstmal wollen die beiden mit ihren spanischen Kollegen feiern, und das im Optimalfall sogar drei Tage am Stück. Am 12. Juli wird Williams 22 Jahre alt, einen Tag später feiert Yamal seinen 17. Geburtstag. Und am 14. Juli ist das EM-Finale …