Brücke zwischen den Welten: So läuft die Gruppenphase der FC-24-WM

Am Mittwoch startet die erste FC Pro World Championship. Zum Einsatz kommt dabei auch ein neues Vorrundenformat. kicker eSport erklärt die Gruppenphase der Weltmeisterschaft in EA SPORTS FC 24.

Neuer Name, alte Gesichter: Bei der FC-24-WM treten einige Szenegrößen an. EA SPORTS

Es sind durchgetaktete Tage, die Anders Vejrgang derzeit erlebt. Sonntagabend noch bei der eEURO 2024 siegreich, steht für den Dänen in Diensten Leipzigs keine Woche später schon das nächste absolute Highlight auf dem Programm: Die FC Pro World Championship öffnet ihre Pforten und bietet Vejrgang nach seinem ersten großen Titel im Einzel die Möglichkeit, direkt den zweiten Coup folgen zu lassen.

In Berlin, wo bereits die virtuelle Europameisterschaft ausgespielt wurde, trifft der RBLZ-Profi dabei in einer durchaus machbaren Gruppe auf eLa-Liga-Finalist Ignacio Abella und den eLibertadores-Zweiten Guilherme Barros sowie einen noch nicht bekannten Spieler aus den Play-Ins - und auf ein neues Vorrunden-Format.

EA SPORTS setzt auf etabliertes eSport-System

Während in den letzten Jahren 24 Teilnehmer in vier Gruppen à sechs Spielern in Hin- und Rückspiel um die jeweils vier Plätze für die K.-o.-Phase kämpften, nehmen nach der Trennung von FIFA und EA SPORTS nun 32 eSportler an der Endrunde teil. Acht Gruppen mit stets vier Spielern werden dabei gebildet, weiter kommen jeweils die zwei Top-Platzierten. Dahingehend nähert sich die virtuelle WM den letzten Ausgaben ihres realen Vorbilds also an.

Anders sieht es derweil beim Spielmodus aus. Während im analogen Fußball alle vier Teams an insgesamt drei Spieltagen einmal gegen jeden Gegner spielen, übernimmt der virtuelle Sport das "GSL"-Format. Ein klassisches eSport-Spielsystem, dessen Name sich von der "Global StarCraft II League" ableitet, in der es erstmals Anwendung fand.

Die neue Gruppenphase auf einen Blick. FIFAgg

Dahinter versteckt sich ein Ablauf, der auch im FC-eSport bekannt ist - aber eher aus K.-o.-Runden: Nach zwei Auftaktmatches bilden sich ein Winner und ein Loser Bracket, in dem die jeweiligen Sieger und Verlierer aufeinandertreffen. Im Spiel der beiden Gewinner wird dann der erste Qualifikant ermittelt, während sich der unterlegene Spieler im Duell der Verlierer als Gruppenvierter aus dem Wettbewerb verabschiedet.

Anschließend folgt eine Partie zwischen dem Verlierer des Winner Bracket und dem Gewinner des Loser Bracket. Wer hier triumphiert, hat mindestens den zweiten Platz und somit das Weiterkommen sicher. Der unterlegene Spieler reiht sich auf Platz drei der Tabelle ein und scheidet aus. Abschließend spielen schließlich die beiden Qualifikanten in einer Art Endspiel den Gruppensieger aus.

Chancen und Risiken des neuen Formats

Weshalb EA SPORTS sich für das neue Format entschieden hat, dürfte mehrere Gründe haben. Zum einen spart man Zeit. Gab es beim FIFAe World Cup 2023 insgesamt noch satte 120 Gruppenspiele (30 Matches pro Gruppe), bringt die FC Pro World Championship es in der Vorrunde auf lediglich 48 Partien (sechs Matches pro Gruppe).

Zudem winken mögliche Brisanz und eventuelle Storylines, die sich aus dem "GSL"-System ergeben können: Für Verlierer des ersten Spieltags geht es sofort um alles, im späteren Gruppenverlauf können Revanchen gelingen, Favoriten nach einer Auftaktniederlage über den langen Weg des Loser Bracket doch noch auf Platz eins der Gruppe durchmarschieren - das verspricht Spannung.

Gleichzeitig muss dem Veranstalter aber auch bewusst sein, dass er sich durch das Format potenzieller Zuschauer berauben könnte. Der vermeintlich naheliegenden Zielgruppe der Fußballfans dürfte das bekannte Format aus dem Realsport sicherlich näher sein. Ein auf den ersten Blick komplexeres System birgt die Gefahr der Abschreckung. Ein Risiko, das EA SPORTS angesichts der Chance, eine Brücke zwischen Fußball und etablierteren eSport-Riesen zu schlagen, einzugehen gewillt scheint.

Für die FC Pro World Championship in der Berliner Uber Eats Music Hall sind am 12. und 13. Juli noch letzte Tickets zu haben.