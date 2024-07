Bruder-Duell im Derby d'Italia: Khephren Thuram wechselt zu Juve

Nach Lilian Thuram und Marcus Thuram wagt auch der dritte Fußballer aus dieser erfolgreichen Familie den Schritt nach Italien. Khephren Thuram schließt sich mit sofortiger Wirkung Juventus an und darf sich unter anderem auf direkte Duelle mit seinem Bruder freuen.

Daumen hoch für Juventus: Khephren Thuram spielt wie früher sein Vater und jetzt sein Bruder in der Serie A. Juventus FC via Getty Images

Lilian Thuram ist sicherlich noch immer der bekannteste Thuram auf dem Stiefel, spielte der heute 52-Jährige schließlich einst erfolgreich für Parma (1996 bis 2001) und Juventus Turin (2001 bis 2006) - und krönte sich mit Frankreich zum Welt- (1998) sowie Europameister (2000).

Was allerdings auch gesagt werden kann: Lilian hat sein fußballerisches Talent an seine beiden Söhne übertragen.

So spielt sein mit 26 Jahren ältester Sprössling Marcus nach seiner erfolgreichen Gladbacher Bundesliga-Zeit (2019 bis 2023) inzwischen für Inter Mailand und hat direkt in seiner ersten Spielzeit 2023/24 maßgeblich an der Seite von Lautaro Martinez zum souveränen Gewinn der Meisterschaft beigetragen. 13 Tore und 13 Vorlagen gelangen dem französischen EM-Fahrer in 35 Serie-A-Partien auf dem Weg zum Scudetto.

Monaco, Nizza, Turin

Sein jüngerer Bruder Khephren (23) steht derweil noch etwas im Schatten - wenn man nach seiner Ausbildungsstation AS Monaco seinen Durchbruch zum Profi beim OGC Nizza im Jahr 2019 überhaupt als "Schattendasein" bezeichnen kann. Der defensive Mittelfeldmann kommt seither schließlich auf 141 Ligue-1-Einsätze sowie zehn Spiele in der Conference League.

Durch diese vielen Auftritte - allein 27 in der jüngsten Ligue-1-Saison (Platz 5 am Ende) - spielte sich der in Italien geborene Khephren mit der Zeit auch mehr und mehr ins Schaufenster für größere Aufgaben. Aufgaben, die den größeren seines Bruders und Vaters ähneln.

Eine solche folgt nun: Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat sich die Dienste des Mittelfeldmotors gesichert. Das hatte sich bereits seit Wochen mehr und mehr angedeutet. Die Alte Dame, die sich nach durchwachseneren Jahren mit Neu-Trainer Thiago Motta für frische Angriffe auf die Meisterschaft wappnet, überweist 20 Millionen Euro plus in Zukunft etwaige Boni gen Nizza - und stattet den jüngsten Thuram mit einem langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2029 aus.

Thuram vs. Thuram

Das Interessante nun: Da beide Thurams fortan in Italiens Oberhaus spielen, wird es im Normalfall zu mindestens zwei Duellen kommen. Durchaus zu direkten Duellen, da Marcus als Stürmer und Khephren als defensiverer Mann im ähnlichen Feldbereich agieren.

Außerdem ereignen sich diese Duelle auch im größtmöglichen Kontext, schließlich sind Rekordmeister Juventus und Verfolger Inter seit Jahrzehnten Rivalen, deren direkter Vergleich seit den 1960er Jahren längst als Derby d'Italia bekannt ist.