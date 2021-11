Bruchweg-Nostalgie und Knöchelgeklapper: Das bringt der 11. Spieltag

Vor der Länderspielpause geht die Bundesliga noch einmal in die Vollen - mit einem gänzlich neuen und einem gefühlten Spitzspiel, mit einer historischen Dürrephase - und mit Steffen Baumgart, der schlechte Erinnerungen an den eigenen Verein hat. Das bringt der 11. Spieltag ...

Bruchweg-Nostalgie in Mainz: Ein Umzug für die Gäste

Ein bisschen Stadion-Nostalgie schwingt bei vielen Anhängern von Mainz 05 ohnehin permanent mit. Mit Blick auf die Zahlen vor dem Freitagabendspiel gegen Borussia Mönchengladbach dürfte die Sehnsucht nach dem Bruchweg bei einigen noch größer werden. Denn während die Rheinhessen im alten Stadion vier der fünf Duelle gegen die Fohlen für sich entscheiden konnten, ist die Quote in der Mewa Arena ungleich schlechter: Nur ein einziges von zehn Spielen gegen Mönchengladbach hat Mainz hier noch gewonnen - ein Umzug, der sich in diesem Sonderfall vor allem für die Gäste gelohnt hat.

Spitzenspiel-Novum für Bayern und Freiburg

Der Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen des Bundesliga-Spitzenspiels - eine Bezeichnung, die neu ist für die Paarung Bayern gegen Freiburg. Noch nie standen beide Teams vor einem direkten Duell gleichzeitig unter den ersten drei Plätzen der Tabelle. Bis jetzt. Auch nach dem Spieltag werden beide Mannschaften sicher gemeinsam mit Dortmund noch das Top-Trio bilden, nur die Reihenfolge könnte sich ändern. Und dafür scheinen die Breisgauer prädestiniert: Bereits dreimal haben sie in ihrer Bundesliga-Historie den Rekordmeister von der Tabellenspitze gestürzt. In München gewonnen haben sie jedoch in 21 Anläufen noch nie.

Kohfeldts Heim-Premiere - Hoeneß' Aufsteiger-Fluch

Außerdem geboten am Nachmittag: Florian Kohfeldts erstes Bundesliga-Heimspiel mit dem VfL Wolfsburg gegen einen FC Augsburg, der seit sieben Spielen nicht mehr gegen den VfL gewonnen hat; Bielefelds Hoffnung auf den ersten Saisonsieg gegen einen VfB Stuttgart, gegen den am 34. Spieltag der Vorsaison der letzte Dreier gelang - und Sebastian Hoeneß' Versuch, auswärts in Bochum erstmals als Hoffenheim-Coach einen Aufsteiger zu schlagen.

Rose, RB und die Regionalliga

Auf dem Papier am hochkarätigsten besetzt ist das Topspiel am Samstagabend zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund - auch wenn die Sachsen ihren Ansprüchen noch hinterherlaufen. Und nun kommt ein Gegner, den RB so gar nicht mag: Die letzten drei Aufeinandertreffen mit dem BVB hat Leipzig verloren, eine längere Niederlagenserie gab es in der Bundesliga noch gegen keinen Gegner der Klub-Historie. Die übrigens hat ein gewisser Marco Rose schon früh und gekreuzt. Der BVB-Coach spielte in der Saison 2012/13 mit Lok Leipzig gegen RB - damals in der Regionalliga Nordost. Und: Der gebürtige Leipziger ist der erste Trainer, der nun bereits mit seinem vierten verschiedenen Verein (Lok, Salzburg, Mönchengladbach, Dortmund) gegen RB spielt.

Historische Flaute: Geht Leverkusens Hertha-Dürre weiter?

Auch das noch: Das sowieso schon kriselnde Bayer 04 Leverkusen tritt am Sonntagnachmittag bei Hertha BSC an - einem Team, das der Werkself zuletzt so gar nicht lag. In den vergangenen vier Aufeinandertreffen gelang den traditionell offensivstarken Rheinländern nicht mal ein Tor gegen die Hauptstädter, eine derart lange Flaute gegen ein Team erlebte Leverkusen zuletzt vor stolzen 38 Jahren. Und die Voraussetzungen könnten auch diesmal besser sein: Zuletzt gegen Wolfsburg gelang erstmals in der laufenden Saison kein Treffer, zudem muss Trainer Gerardo Seoane um den einzig verbliebenen Stürmer im Team bangen.

Baumgarts üble Erinnerung an den eigenen Verein

Direkt im Anschluss empfängt der 1. FC Köln dann Union Berlin - und spielt gegen eine schwarze Serie an. Alle vier Vergleiche der beiden Teams gingen an Union, nie zuvor in ihrer langen Bundesligageschichte mussten die Domstädter so lange auf den ersten Punkt gegen einen Gegner warten. Dabei brachte Köln den Eisernen einst in der 2. Bundesliga deren höchste Niederlage nach der Wiedervereinigung bei: 7:0 für den FC hieß es im Oktober 2002. Dabei über 90 Minuten für Union im Sturm und mit der kicker-Note 5,5 bedacht: Steffen Baumgart.

Eine Woche nach Halloween: Knöchelgeklapper in Fürth?

Voraussichtlich mit einer Menge Knöchelgeklapper geht der Spieltag am Sonntagabend zu Ende. Fürth und Frankfurt treffen aufeinander - und damit die zwei zweikampffreudigsten Teams der Liga. Die SGE bestreitet ligaweit die meisten Duelle, Fürth folgt dahinter auf Platz zwei. Einzig: Die Quote ist mit 46,2 Prozent (Frankfurt) beziehungsweise 47,5 Prozent (Fürth) jeweils alles andere als berauschend. Immerhin für eines der beiden Teams sollte sie am Sonntag definitiv besser werden.