Bruchhagen und Co. entscheiden über Neuendorfs FIFA-Salär

250.000 US-Dollar pro Jahr erhalten die FIFA-Räte. Da DFB-Präsident Bernd Neuendorf an diesem Mittwoch in Lissabon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in jenes Gremium gewählt wird, stellt sich die Frage: Wie geht der DFB mit der Vergütungsfrage um?

DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird am Mittwoch gewählt. IMAGO/Jan Huebner