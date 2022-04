Bruchhagen: "Kein Verein identifiziert sich so mit der Europa League wie die Eintracht"

"Ich habe keine Zeit, ich muss Kaffee trinken", sagte Heribert Bruchhagen mit seinem typisch trockenen Humor, als ihn der kicker am Dienstagnachmittag erreichte. Dann nahm sich der frühere Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt aber doch etwas Zeit, um über die Partie gegen den FC Barcelona zu sprechen. Der 73-Jährige erlebte mit den Hessen einst selbst magische Nächte im Europapokal und wird seinem Ex-Klub am Donnerstag im Stadion die Daumen drücken.

Hat die Eintracht im Europa-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona überhaupt den Hauch einer Chance, Herr Bruchhagen?

Ja, klar! Wer sich in der Vergangenheit gegen Inter Mailand durchgesetzt hat, gegen Porto und Chelsea auf Augenhöhe war, hat auch eine Chance gegen Barcelona. Das 4:0 bei Real Madrid am vorletzten Spieltag ist ein Ergebnis, das einem schon ein bisschen Angst macht, daraus mache ich keinen Hehl. Aber wer weiß, wie ernst sie dieses Spiel nehmen… Die Eintracht ist der Außenseiter, hat aber selbstverständlich eine Chance.

Glauben Sie, dass Barcelona Frankfurt unterschätzt?

Machen wir uns nichts vor, die sagen: "Der Tabellenneunte in Deutschland sollte für uns kein Hindernis darstellen." So denken sie bestimmt.

Wie kann die Mannschaft Barcelonas hochklassige Offensive mit Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembelé oder Ferran Torres stoppen?

Ich bin Rentner, und Oliver Glasner ist ein hochbezahlter Bundesligatrainer. Die Frage, wie man die stoppen kann, geht an ihn. Da wird er sich schon irgendetwas einfallen lassen. Dafür bekommt er ein hohes Gehalt.

Wie ist es zu erklären, dass die Europa League in Frankfurt von einer so gewaltigen Euphorie begleitet wird? Sie selbst erlebten das 2006/07 und 2013/14 hautnah mit. Schon vor neun Jahren wurde die Eintracht von 12.000 reisefreudigen Fans in Bordeaux angefeuert.

Der Europa-Gedanke bekam im Laufe der Zeit eine Eigendynamik. Kein Verein identifiziert sich so mit dem europäischen Fußball, mit der Europa League, wie die Eintracht. Sonst kämen nicht solche Ergebnisse zustande, dass andere deutsche Mannschaften reihenweise ausscheiden. Für Frankfurt hat die Europa League einen besonderen Stellenwert. Auch Christian Seifert lobte die Eintracht immer wieder dafür, dass sie in diesem Wettbewerb mit der nötigen Ernsthaftigkeit antritt. Die Europa League brachte der Eintracht auch viel Geld, das der Klub in Spieler investieren konnte.

Wie gelingt es den Spielern, in solchen Partien immer wieder über sich hinauszuwachsen?

Es gibt einfach diese positive Eigendynamik. Das fing schon 2006 in der Qualifikation gegen Bröndby an, damals gewannen wir zu Hause 4:0 und spielten bei Bröndby 2:2. In Kopenhagen war das Stadion voller Eintrachtler - das setzte sich fort.

Können Trainer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche die Eintracht in der oberen Tabellenhälfte etablieren?

Das weiß ich nicht, aber ich habe großes Vertrauen. Die Range der Eintracht ist zwischen Platz 5 und 11. Beginnend mit Niko Kovac, sich fortsetzend mit Fredi Bobic und Adi Hütter, glaube ich, dass auch Glasner und Krösche diese Qualität im sportlichen Bereich aufrechterhalten werden. Doch es gehört dazu, dass man auch mal Zehnter oder Neunter wird.

Sie sprachen früher gerne von der zementierten Bundesliga-Tabelle. Konnte die Eintracht den Zement in den letzten Jahren etwas auflockern?

Nein, da muss ich widersprechen. Gucken Sie sich doch die ersten Vier an. Vor der Saison habe ich gesagt, dass diese Vier - genau in der Reihenfolge - oben stehen werden: Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Auch mit Armin Veh sind wir mal Sechster geworden, mit Thomas Schaaf Neunter. Das gab es immer schon. Die Eintracht steigerte ihre Einnahmen extrem und nahm damit in der Beton-Liga eine höhere Position ein. Das Ranking der Lizenzspieleretats ist aber fast immer identisch mit dem tabellarischen Bild. Dagegen können sich alle wehren. Wann immer es einen Outperformer gibt, der wie die Eintracht mal ein besseres Jahr hat, kommen mir alle mit der Zementierung an. Aber da muss man schon zu Ende denken, so einfach ist das nicht. Dass sich zwischen Platz 6 und 12 mal etwas bewegt, ist natürlich dennoch möglich.

Wie stehen die Chancen der Eintracht, sich in dieser Saison über die Liga erneut für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren?

Das wird knapp, sie müssen viel gewinnen. Der Rückstand auf Platz 6 beträgt fünf Punkte. Aus den verbleibenden sechs Spielen muss sie mindestens vier gewinnen, um noch einen internationalen Platz zu belegen.

Zum Abschluss: Wie lautet Ihr Tipp für das Heimspiel gegen Barcelona?

Ich glaube, dass es 2:2 ausgeht.