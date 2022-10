Bruch des Wadenbeins: Pelivan fehlt dem Chemnitzer FC lange

Der Chemnitzer FC muss in den kommenden Wochen auf Dominik Pelivan verzichten. Im Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig zog sich der 26-Jährige eine Fraktur zu.

Bei der 0:1-Niederlage gegen die Leipziger auf eigenem Platz wurde Pelivan bereits in der 19. Minute ausgewechselt, nun steht die bittere Diagnose. Der Defensivspieler erlitt einen Bruch des rechten Wadenbeins und wird dem CFC lange fehlen.

"Der Ausfall von Dominik trifft uns hart. Er ist seit der Rückrunde der letzten Saison zu einer festen Stütze in unserer Mannschaft geworden und hat mit seiner Technik und Ballsicherheit die Defensive stabilisiert. Wir hoffen, dass er schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann. Auf diesem Weg unterstützen wir ihn natürlich bestmöglich", sagt Marc Arnold, Geschäftsführer Sport des Chemnitzer FC.

Dominik Pelivan wechselte im Sommer 2021 von Energie Cottbus zum Chemnitzer FC. Nach zwei Verletzungspausen avancierte er bereits in der Rückrunde der Saison 21/22 zum Defensiv-Stammspieler beim CFC. In der aktuellen Spielzeit stand Pelivan in allen sieben Regionalliga-Spielen und im DFB-Pokal in der Startelf.