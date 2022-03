Bruch des Sprunggelenks: Tigges fehlt lange

Borussia Dortmund muss einen weiteren langen Ausfall verkraften: Stürmer Steffen Tigges verletzte sich im Training schwer am Sprunggelenk.

Der 23-Jährige habe sich "im Training am Mittwochnachmittag ohne Gegnereinwirkung eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen" und werde sich in den kommenden Tagen einem operativen Eingriff unterziehen, verkündete Dortmund am Donnerstag. Die Saison ist für Tigges vorzeitig beendet.

Dem BVB gehen damit immer mehr Optionen in der Offensive verloren. Während Starstürmer Erling Haaland inzwischen wieder mit der Mannschaft trainiert, fällt Nachwuchshoffnung Youssoufa Moukoko seit vergangener Woche mit einer erneuten Muskelverletzung aus. An gelernten Stürmern steht Trainer Marco Rose Stand jetzt für das Spiel am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nur Donyell Malen zur Verfügung. Eine Option könnte Bradley Fink sein, der Schweizer U-19-Stürmer erzielte unlängst sein erstes Profitor für die U 23.

In der aktuellen Saison kam der frühere Osnabrücker auch aufgrund der wiederholten Ausfallzeiten von Sturmkollege Haaland auf 15 Einsätze bei den Profis, drei davon von Beginn an. In der Liga traf er gegen den 1. FC Köln, bei Hertha BSC und gegen Bayer Leverkusen. Für die U23, sein etatmäßiges Team in der 3. Liga, absolvierte er fünf Spiele und erzielte vier Treffer.