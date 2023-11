Browns besondere Düsseldorf-Erinnerung

Seit 2016 schon spielt Nathaniel Brown für den 1. FC Nürnberg - und fühlt sich beim Club laut eigener Aussage pudelwohl. Vor der bevorstehenden harten Nuss Düsseldorf blickt der 20-Jährige, der zuletzt viel Fußball gespielt hat, für einen Moment zurück.

In Amberg geboren und über Regensburg bereits in der Jugend des 1. FC Nürnberg gelandet: Nathaniel Brown kennt den Club trotz seiner erst 20 Jahre wie seine Westentasche.

Und vor allem: Der erst 20-jährige Linksverteidiger mit us-amerikanischen Wurzeln fühlt sich im Herz von Mittelfranken pudelwohl. "Es macht einfach Spaß, mit meinen Jungs hier in Nürnberg zu kicken. Daraus ziehe ich meine Energie", sagte Brown nun in einem Gespräch mit der FCN-Medienabteilung und lobte indirekt auch die neue Spielart unter Trainer Cristian Fiel: "Einfach Fußball eben."

Brown hofft, "dass es wieder klappt"

Dass er vom Coach auch seit geraumer Zeit sehr oft eingesetzt wird, freut ihn umso mehr. 22 Zweitliga-Partien sind es inzwischen schon, allein elf bereits in der aktuellen Saison (zwei Vorlagen, kicker-Notenschnitt von 3,27). Da dürfen gern mehr hinzukommen, auch wenn Brown zugegeben hat, zuletzt auch aufgrund seiner Einsätze bei der deutschen U 21 auch mal ausgelaugt zu sein.

"Es ist immer wieder eine Ehre, für Deutschland zu spielen", so der Nürnberger Profi über seine jüngste Nominierung und das erreichte 3:1 gegen Polen. Weil aber im Anschluss noch die Abschlussbesprechung sowie die Rückreise aus Essen angestanden hatte, verpasste Brown das Mannschaftstraining an diesem Donnerstag. Seine Erklärung: "Ich wäre auf jeden Fall zum Training gekommen. Wir hatten an diesem Tag zwei Trainingseinheiten und ich wäre um 12 Uhr wieder in Nürnberg gewesen. Da hätte ich am Nachmittag auch trainieren können. Aber es war richtig, dass ich einen freien Tag einbauen durfte." Er hatte also quasi frei bekommen, um sich zu regenerieren.

Und um im Optimalfall wieder vollends fit zu sein, wenn der 1. FCN bereits am frühen Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) das wichtige Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf bestreitet. Düsseldorf? Da klingelt doch was.

Richtig: In der 2. Liga haben die Nürnberger alle vier vergangenen Duelle für sich entschieden - jeweils ohne Gegentor (2:0, 1:0, 1:0, 2:0). Eine Art Lieblingsgegner also, was Brown auch selbst gerne bestätigt - schließlich hat der Jungspund erst ein Tor in der 2. Liga erzielt. Und zwar Ende April dieses Jahres am 29. Spieltag beim letzten Erfolg über die Rheinländer. "An Düsseldorf habe ich natürlich noch gute Erinnerungen. Darauf freue ich mich extrem und hoffe, dass es wieder klappt."