Brosinski erhält neuen Vertrag beim KSC

Hinter der Personalie Daniel Brosinski stand bis zuletzt ein Fragezeichen. Nun herrscht Klarheit: Der 35-jährige Verteidiger hat einen neuen Vertrag beim Karlsruher SC unterschrieben.

Wie der KSC am Dienstagvormittag mitteilte, unterzeichnete Daniel Brosinski einen neuen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24. Der Routinier wird auch weiterhin mit der Nummer 18 auflaufen.

"Wir freuen uns, dass wir Daniel eine weitere Saison bei uns haben können", sagte Trainer Christian Eichner. "Neben seiner sportlichen Qualität kann er unserer Mannschaft mit seiner Variabilität weiterhelfen und erhöht unsere Möglichkeiten."

Brosinski durchlief bis 2008 sämtliche Nachwuchsteams des KSC, ehe er sich zum 1. FC Köln, SV Wehen Wiesbaden, MSV Duisburg, zur SpVgg Greuther Fürth und zum 1. FSV Mainz 05 verabschiedete. In seiner Vita stehen stolze 222 Bundesliga-, 109 Zweitliga- sowie 19 Drittliga-Spiele. 21 Partien bestritt Brosinski im DFB-Pokal. Hinzu kommen vier Auftritte in der Europa League und deren zwei in der Europa-League-Qualifikation.

Vertragslos in der Vorbereitung

Seit einem Jahr ist Brosinski nun zurück in Karlsruhe bei seinem Heimatklub. In der vergangenen Rückrunde wurde er mit einem Vertrag ausgestattet und streifte sich dann zehnmal das blau-weiße Trikot über. Nachdem er sich - zwischenzeitlich wieder vertragslos - weiterhin beim KSC fitgehalten und die gesamte Vorbereitung absolviert hatte, nun also der neue Vertrag und Klarheit.

"Ich bin froh, weiterhin ein Teil des Teams zu sein und kann es kaum erwarten, im jetzt fertigen Stadion Gas zu geben und meinen Beitrag für eine hoffentlich erfolgreiche Saison leisten zu können", sagte Brosinski, der am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Ex-Klub SVWW erstmals in dieser Saison zum Einsatz kommen könnte.