Brose Baskets holen Reaves von Zweitligist Leverkusen

Der frühere deutsche Basketball-Serienmeister Brose Bamberg hat US-Aufbauspieler Spencer Reaves verpflichtet.

Der 26-Jährige kommt von den Bayer Giants Leverkusen und hat beim Erstligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2025 unterschrieben. Wie die Bamberger am Mittwoch mitteilten, ist Reaves die dritte Neuverpflichtung des Vereins für die kommende Spielzeit.

Spencer ist ein smarter Spieler, der uns Flexibilität im Backcourt geben wird. Er bringt neben starken Wurfquoten gutes Ballhandling und viel Spirit mit. Bambergs Trainer Oren Amiel

Der Guard kam beim Zweitligisten aus Leverkusen in der vergangenen Saison in 35 Spielen durchschnittlich rund 26 Minuten zum Einsatz. Dabei erzielte er im Schnitt rund 15 Punkte pro Partie.

"Spencer ist ein smarter Spieler, der uns Flexibilität im Backcourt geben wird. Er bringt neben starken Wurfquoten gutes Ballhandling und viel Spirit mit", erklärte Bambergs Trainer Oren Amiel.

Bretzels "großer Schritt" wird belohnt

Derweil setzt Liga-Konkurrent ratiopharm Ulm weiter auf sein Eigengewächs Nicolas Bretzel. Der 2,12 Meter große Center hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2024 verlängert, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Der 23-Jährige kam schon 2008 als Kind zu den Ulmern. In der zurückliegenden Spielzeit bestritt er 27 Partien in der BBL, in denen er im Schnitt knapp zehn Minuten auf dem Feld stand. "Nico hat in der abgelaufenen Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath.