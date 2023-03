Brooks steckt in einer Bredouille

Der TSG-Verteidiger muss seinen Stammverein in Richtung 2. Liga schubsen.

Berliner zu sein, hat einst ein weitaus berühmterer Landsmann von John Anthony Brooks von sich behauptet. Im Falle des früheren US-Nationalspielers (45 Länderspiele) ist das ein Fakt. Der deutsch-Amerikaner ist sogar ein gebürtiger Berliner, wuchs in der Hauptstadt auf, kickte dort von Kindesbeinen an für Blau-Weiß 90, für Lichtenrade und für Hertha 03 Zehlendorf, ehe er sich 2009 der U 17 von Hertha BSC anschloss. Insgesamt zehn Jahre trug Brooks das Herthatrikot, stieg mit seinem Klub vor zehn Jahren in die Bundesliga auf, ehe er 2017 17 Millionen Euro Ablöse einspielte und zum VfL Wolfsburg weiterzog.

Ein denkwürdiges Spiel für Brooks

Am Samstag steckt er ein wenig in der Bredouille. Denn im direkten Abstiegsduell muss der 30-Jährige nun alles dafür tun, um seinen alten Klub zurück in Richtung 2. Liga zu schubsen, um mit einem dringend erforderlichen Sieg mit der akut abstiegsbedrohten TSG in der Tabelle zumindest wieder an Hertha vorbeizuziehen und vor allem, um seinem Trainer Pellegrino Matarazzo den höchst gefährdeten Job zu retten. Das wird ein denkwürdiges Spiel für Brooks.

Der zuvor acht Monate ohne nennenswerte Spielpraxis im Winter von Benfica Lissabon geholte Innenverteidiger (Vertrag bis 2024) war zunächst von der gewaltigen Aufgabe überfordert, hatte aber nach einer lohnenden Spielpause in der Vorwoche seine bislang beste Leistung in Hoffenheim abgeliefert beim 1:2 in Freiburg. Nach dem kurzfristigen Ausfall von Abwehrchef Kevin Vogt (Adduktorenprobleme) hatte Brooks wieder die Dreierkette dirigiert und sich in einer körperlich klar verbesserten Verfassung gezeigt. Weil Nebenmann Ozan Kabak nun gelb-rot-gesperrt, Stanley Nsoki verletzt (Hüftprobleme) ausfällt und auch Vogts Einsatz zumindest von Beginn an fraglich bleibt, wird es auch gegen Berlin erheblich auf Brooks ankommen.

"Ich traue Andrej zu, uns zum Klassenerhalt zu schießen"

Neben Vogt meldet sich auch Sebastian Rudy wieder einsatzbereit, zudem kehrt der zuletzt gelbgesperrte Christoph Baumgartner ins Team zurück. Ob das auch Andrej Kramaric gelingt, ließ Matarazzo offen. Der TSG-Star hatte in Freiburg nur auf der Bank gesessen. "Natürlich ist er nicht glücklich, wenn er nicht spielt, das wäre auch schlimm, wenn er damit zufrieden wäre, ist er natürlich nicht", so Matarazzo, "mir ist wichtig, wie ein Spieler reagiert, ich sehe eine positive Reaktion, er nimmt sich etwas vor und will wieder auf dem Platz stehen und wenn er so trainiert, ist er auch eine Option für die Startelf. Es spricht nichts dagegen, dass er zu alter Leistungsstärke kommt im Saisonendspurt, ich traue Andrej zu, uns zum Klassenerhalt zu schießen, dieses Potenzial hat er."

Insgesamt spürt der 45-Jährige in der Mannschaft "Wut und Unzufriedenheit, Wut macht eher blind, aber wenn man klar bleibt im Kopf, kann man es auch als Energie nutzen, das ist, was ich aktuell spüre bei der Mannschaft, keine Angst, aber Unzufriedenheit und den Willen, das Ganze zu drehen. Ich fühle mich gut in der Lage, der Mannschaft die dazu nötige Lockerheit zu geben."

Matarazzo unter Druck

Die lebt der Cheftrainer selbst vor, schließlich dürfte die sechste Niederlage im sechsten Spiel Matarazzos Aus in Hoffenheim bedeuten. "Bei mir hat das keinen Effekt, ich weiß, wie das Geschäft funktioniert", versichert Matarazzo, "den Druck, den ich spüre, erzeuge ich mir selbst. Ich will diese Mannschaft unbedingt in die Erfolgsspur bringen, daher kommt mein Druck. Was überall zu lesen ist, interessiert mich nicht. Es macht mir extrem viel Spaß auch in herausfordernden Zeiten, nur in denen kann man auch sehr schöne Momente im Leben erzeugen." Mal sehen, ob sie in Hoffenheim am Samstagnachmittag solche erleben dürfen.