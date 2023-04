Brooks gleich doppelt im Pech

Hoffenheims John Anthony Brooks hat gegen Köln ein gutes Spiel gemacht. Doch zwei unglückliche Szenen trübten die erneut starke Vorstellung des Neuzuganges.

Im Grunde war es die Szene des Spiels. Kölns Linton Maina hatte sich über links durchgetankt und schlenzte den Ball Richtung langes Eck, während John Anthony Brooks den Schuss möglichst großflächig zu blocken versuchte, sich noch vom Schützen wegdrehte. Die rechte Hand vorschriftsmäßig angelegt, die linke, allerdings noch ausgefahrene, wurde prompt getroffen. Also zeigte der kurzfristig für den erkrankten Benjamin Brand vom 4. Offiziellen zum Hauptschiedsrichter beförderte Dr. Robin Braun nach Ansicht der Videobilder auf den Punkt. Ein berechtigter Handelfmeter. Von dem Rückstand sollte sich die TSG nicht mehr vollumfänglich erholen.

Dabei war ausgerechnet der Verursacher derjenige Hoffenheimer, der sich von dem Rückschlag noch am wenigsten beeindrucken ließ. Als wäre nichts gewesen, verteidigte Brooks mit der ihm eigenen körperlichen Präsenz, ob am Boden oder in der Luft, legte sogar einige gelungene Dribblings bis in die gegnerische Hälfte hin und zeigte auch im Spielaufbau gewohnte Sicherheit. Im Gegensatz zu vielen nun verunsicherten Kollegen.

Matarazzo: "Er ist aktuell schon eine Führungsfigur für uns"

"Ich habe ein ordentliches Spiel von ihm gesehen", bestätigte Trainer Pellegrino Matarazzo, "er ist aktuell schon eine Führungsfigur für uns, durch seine Erfahrung und Kommunikation auf dem Platz. Er gibt uns viel mit seinem linken Fuß und einer Kontrolle im Aufbauspiel und sein Kopfballspiel ist natürlich hervorragend. Das gibt uns Wucht gerade bei defensiven langen Bällen oder auch, um Flanken zu verteidigen, das ist sehr wichtig für uns." Als der Hüne sogar Kölns Zielspieler Davie Selke bei einem Kopfballduell deutlich übersprang wurde er nur vom Schiedsrichter zu Unrecht zurückgepfiffen.

Oft war Brooks also auch gegen Köln zur rechten Zeit zur Stelle, gleich zweimal allerdings im Pech. Denn nach dem unfreiwilligen Handspiel lenkte der Abwehrchef in der Nachspielzeit auch noch Jan Uwe Thielmanns Schuss zum 0:3 noch leicht ab, so dass hinter ihm Oliver Baumann keine Chance mehr zu einer Reaktion blieb. Das konnte Brooks erneut starke Leistung aber nur marginal schmälern.