Brooklyn Nets und Los Angeles Lakers: Die Titelfavoriten im Vergleich

Die neue NBA-Saison steht vor der Tür und die Meinungen, welche Franchise die Larry-O'Brien-Trophäe dieses Jahr in die Höhe recken darf, gehen auseinander. Die wohl größten Titel-Aspiranten sind die Brooklyn Nets und die Los Angeles Lakers. Die Favoriten im direkten Vergleich.

Schon im Vorjahr galten beide Teams als Titel-Favoriten - im Endeffekt waren es jedoch die Milwaukee Bucks um Franchise-Player Giannis Antetokounmpo, die den Titel gewannen. Die Superteams aus Brooklyn und Los Angeles haben deshalb noch einmal ihre Kader aufgestockt. Der neue Titelkampf scheint sich nun erst recht zwischen den beiden Franchises abzuspielen.

Starting Five

Brooklyn Nets

Die Star-Power der Brooklyn Nets ist regelrecht erschreckend. Die MVP-Kaliber-Spieler Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving könnten eine Franchise in manchen Nächten allein zum Sieg führen. Kaum vorstellbar, dass dieses "dreiköpfige Monster", wie solch ein Trio oftmals genannt wird, für die selbe Franchise aufläuft.

Das Star-Trio der Brooklyn Nets: Durant, Harden und Irving (v.l.). NBAE via Getty Images

Zusammen mit zahlreichen Ex-All-Stars hat Head-Coach Steve Nash eine große Auswahl an Startaufstellungen, aus denen er wählen kann. Eine Möglichkeit wäre eine Starting-Five aus Irving, Harden, Durant, Blake Griffin und LaMarcus Aldridge. Durch Durants Variabilität kann die Starting-Five allerdings auch ganz anders aussehen, was bereits letzte Saison deutlich wurde, als Durant für einige Zeit als Center eingesetzt wurde. Durch seine Athletik und Körpergröße von (mindestens) 2,08 Metern kann er quasi jede Position verteidigen. So könnte für Brooklyn auch ein Shooter wie Joe Harris in die Startaufstellung und Durant auf die nächstgrößere Position rücken. Es wird schnell deutlich, wie beliebig Nash rotieren kann.

Die besondere Stärke der Nets und ihrer drei Stars liegt in der Offensive. Durant, Harden und Irving können den Korb attackieren, ins Eins-gegen-Eins gehen, den Pass zum freien Mann finden oder selbst einen Wurf kreieren. Offensiv ist Brooklyn enorm stark und flexibel und somit ein Schrecken für jede Defensive. Im Vergleich zum Trio aus Los Angeles sind die Drei aus Brooklyn dabei sogar enorm effizient. Durant und Harden wurde aufgrund ihrer Qualitäten bereits je einmal der MVP-Award verliehen.

Das große Aber in New York City: Das Superstar-Trio hat in der vergangenen Saison lediglich in acht Spielen gemeinsam auf dem Parkett gestanden. Immer wieder setzten Verletzungen oder andere Angelegenheiten einen der Superstars außer Gefecht. So war es auch in den diesjährigen Play-offs: Durant glänzte mit herausragenden Leistungen, während Harden aufgrund einer Oberschenkelverletzung mit angezogener Handbremse spielte und Irving auf der Bank jubelte. Apropos Irving: Der macht die "Big Three" gerade zu einer "Big Two". Weil er sich weiterhin partout nicht impfen lassen will, haben die Nets ihn vorübergehend aus dem Trainings- und Spielbetrieb gestrichen.

Los Angeles Lakers

Die L. A. Lakers bieten das fast ebenbürtige Gegenstück zu den Nets. Klarer Leader ist der inzwischen 36-jährige LeBron James, der in seiner Karriere bereits alles erreicht hat. Zusammen mit Top-Verteidiger Anthony Davis holten die Lakers bereits 2020 den Titel. Das Duo zählt nicht ohne Grund seit ihrer Zusammenkauft im Jahr 2019 zu den besten der Liga, denn gemeinsam verbinden sie Offensive, Defensive und Athletik. Als zusätzliche Verstärkung hat sich Los Angeles zur kommenden Saison die Dienste von Russell Westbrook gesichert. Der Point Guard kann dem Team durch seine Physis und seine Fast-Break-Qualitäten viele Möglichkeiten zu Punkten gewähren. Durch diese drei Superstars haben auch die Lakers ihr "dreiköpfiges Monster" komplettiert. Wie das auf dem Court harmoniert, bleibt allerdings abzuwarten.

Holten 2019 gemeinsam den Titel: James und Davis (v.l.). NBAE via Getty Images

In der neuen Saison könnte Los Angeles sehr variabel in die Saisonspiele starten. Eine Möglichkeit wäre eine Starting-Five aus Westbrook, Wesley Mathews, James, Davis und Dwight Howard. Letzterer schloss sich nach einem Jahr in Philadelphia wieder dem Team an, mit dem er 2020 Meister wurde. Doch auch hier kann beliebig rotiert werden. Enorm hilfreich: Dank seiner Übersicht hat James bereits auf der Point-Guard-Position gespielt. So können die Lakers mit einer sehr großen Aufstellung auflaufen.

Die große Stärke in L. A. ist der Zug zum Korb und die Konter, die die Lakers nach einer erfolgreichen Defensivsequenz fahren können. Ein Schwachpunkt könnte allerdings die Defense sein. Obwohl die Spieler der Lakers durchaus gut verteidigen können, haben in den letzten Jahren besonders Westbrook und James schnell den Kopf hängen lassen und waren defensiv nicht allzu engagiert. Beispiel hierfür sind die letztjährigen Play-offs, als der "King" nach missglückten Angriffen nicht mehr in die Defensive zurücklief.

Eine weitere Schwierigkeit könnte das "Spacing" sein, also der freie Raum in der Offensive. Sowohl James als auch Westbrook sind Spieler, die im Zug zum Korb zur absoluten Elite gehören, beim Wurf allerdings schwächeln - auch wenn sich LeBron in den letzten Jahren gesteigert hat. Des Weiteren ist Howard ein reiner Zonen-Center, dessen Wurf schlichtweg zu ungefährlich ist. So könnte es passieren, dass sich die Spieler der Lakers gegenseitig den Platz in der Zone zustellen, da ihre Verteidiger sie beim Wurf nicht verteidigen müssen.

Kadertiefe

Brooklyn Nets

Fast so wichtig wie eine gute Startaufstellung sind konstante Rollenspieler von der Bank. Mit Harris könnte Brooklyn jede Nacht einen der Top-Dreierschützen der Liga von der Bank bringen, der in anderen Franchises eventuell Starter sein könnte. Außerdem ist Brooklyn auf jeder Position doppelt besetzt und kann somit Verletzungen oder ausfallende Spieler gut ersetzen.

Patty Mills ist ein erfahrener Dreierschütze und war unter Gregg Popovich jahrelang ein wichtiger Baustein der San Antonio Spurs. Auch an Youngstern mangelt es in Brooklyn nicht. Mit Sekou Doumbouya (20) und Nicolas Claxton (22) befinden sich zwei sehr vielversprechende Talente auf der Nets-Bank.

Noch wichtiger, vor allem essenziell für ein Championship-Team: Mit James Johnson und Paul Millsap haben die Nets zwei sehr erfahrene "Glue-Guys" in ihren Reihen, die einem Team im Spiel, aber besonders in der Kabine weiterhelfen können. Spieler, die in einer Mannschaft nicht die erste Geige spielen müssen, sondern sich zurücknehmen und die Mannschaft zusammenhalten. Bestes Beispiel für "Glue-Guys" sind Draymond Green und P.J. Tucker. Beide helfen ihrer Mannschaft durch ihren Einsatz enorm. Mit den Veteranen Johnson und Millsap haben die Nets somit wichtige Puzzleteile verpflichtet.

Los Angeles Lakers

Bei den Los Angeles Lakers finden sich auf der Bank noch größere Namen als bei den Nets. Im vergangenen Sommer verstärkten sie sich mit Spielern wie Carmelo Anthony, einst einer der Top-Scorer der Liga, DeAndre Jordan, ehemaliger All-Star, Rajon Rondo, zweimaliger Champion mit einem Spielverständnis, wie es nur wenige besitzen, und Trevor Ariza, vor einigen Jahren einer der besten "Three-and-D"- Spieler der Liga (Spieler, die zuverlässig den Dreier treffen und überdurchschnittlich verteidigen können).

Nicht ohne Grund wurde in den sozialen Medien oftmals gescherzt, wie unschlagbar das Team aus Los Angeles wäre, befänden wir uns im Jahr 2014. Zu dieser Zeit waren ein Großteil der heute älteren Lakers-Spieler All-Stars. Nun können die Veteranen ihrem Team von der Bank helfen, einen Titel zu gewinnen. Mit den Trades und ausgehandelten Verträgen haben auch die Lakers einen Kader zusammengestellt, in dem jede Position doppelt besetzt ist - und eine Bank, die ihren Topspielern die Last von den Schultern nehmen kann.

Trainer

Steve Nash (li.) und Frank Vogel. Getty Images

Brooklyn Nets

An der Seitenlinie befindet sich in Brooklyn ein Trainer-Neuling, der vergangene Saison seine erste als NBA-Head-Coach verbrachte: Steve Nash. Der zweimalige MVP ist relativ plötzlich zum Trainer der Nets aufgestiegen und hat nun eine riesige Aufgabe vor der Brust - denn die Erwartungen an das Superteam sind immens. Vergangene Saison hat der 47-Jährige sein Potential als Trainer gezeigt und in wichtigen Situationen die richtigen Entscheidungen getroffen. Ob er ein Team jedoch zum NBA-Titel führen kann, ist nach einem Jahr Coaching-Erfahrung noch ungewiss.

Los Angeles Lakers

In Assistenztrainer Jason Kidd haben die Lakers einen wichtigen Eckpfeiler im Trainerteam verloren. Der Chef- und Meistertrainer Frank Vogel ist allerdings geblieben. In seiner Trainerkarriere hat Vogel seine Trainerqualitäten bereits mehrfach unter Beweis gestellt, im Meisterjahr 2020 zeigte er das durch eine ausgeklügelte Defensiv-Taktik sein Spielverständnis. Dass er ein Team zum Titel führen kann, hat er somit zumindest schon einmal bewiesen.

Fazit

Beide Teams haben in verschiedenen Punkten die Nase vorn. In Sachen Talent, Scoring und Offensive ist es Brooklyn, während die Lakers vor allem mit Erfahrung und Kadertiefe punkten können. Wer in einer "Best-of-Seven-Serie" also als Sieger herausgehen dürfte, bleibt abzuwarten.