Brooklyn Nets bis zu sechs Wochen ohne Durant

Wohl bis Ende Februar müssen die Brooklyn Nets auf ihre zentrale Figur verzichten: Kevin Durant hat sich gegen New Orleans eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen.

Beim klaren 120:105-Erfolg der Nets gegen die Pelicans hatte MVP-Kandidat Durant die Partie vorzeitig beenden müssen. Nachdem der Superstar im ersten Viertel zwölf Punkte erzielt hatte, fiel Gegenspieler Bruce Brown kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts unglücklich gegen sein linkes Knie.

Bei einer MRT-Untersuchung am Sonntag wurde eine Innenbandverletzung festgestellt, laut ESPN rechnet der Klub mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen. Damit würde "KD" aller Voraussicht nach bis nach dem All-Star-Break (18. bis 23. Februar) fehlen.

Auswärts mit Irving

Es hätte schlimmer kommen können für den Titelanwärter, der schon die Mehrheit seiner Spiele in dieser Saison ohne Impfverweigerer Kyrie Irving austragen muss. Bei Auswärtsspielen darf der Guard mitmischen - elf der kommenden 14 Partien tragen die Nets in der Fremde aus. Damit steht einem Backcourt mit Irving und James Harden vorerst nichts im Weg.

Durant führt die NBA in Sachen Punkteschnitt mit 29,3 Zählern pro Spiel an, hinzu kommen 7,4 Rebounds und 5,8 Assists. Brooklyn belegt aktuell mit einer Bilanz von 27:15-Siegen Rang zwei in der Eastern Conference knapp hinter den Chicago Bulls.