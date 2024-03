Zweiter Sieg in Folge für Schröder und die Nets - Bridges überragt mit 38 Punkten

Die Brooklyn Nets haben auch das zweite Spiel gegen die Atlanta Hakws für sich entschieden und damit Boden auf die Playoff-Ränge gutgemacht. Im Team um Dennis Schröder überragte dieses Mal Mal Mikal Bridges.

Erst am Freitag hatte Brooklyn mit 124:97 die Atlanta Hawks bezwungen, nur 24 Stunden später setzten sich die Nets um den deutschen Weltmeister Dennis Schröder mit 114:102 durch. Ein eminent wichtiger Sieg im Rennen um die Playoffs. Nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen hat Brooklyn in der Eastern Conference nur noch zwei Siege Rückstand auf Atlanta, das den letzten Playoff-Rang zehn belegt.

Vor 18.075 Zuschauern im Barclays Center in Brooklyn erwischte Atlanta den besseren Start. Zwischenzeitlich führten die Hawks mit elf Punkten, nach dem ersten Viertel lagen sie mit 28:21 vorne. Das zweite Viertel verlief dann ausgeglichener, dennoch ging Atlanta mit einem knappen 62:60 in die Kabinen.

Nets drehen in Hälfte zwei auf

In Hälfte zwei übernahmen dann aber die Nets das Kommando. Angeführt von einem stark aufspielenden Mikal Bridges, der am Ende auf 38 Punkte kam, ging Brookyln in Führung und gab diese bis zum Ende nicht mehr her. Besonders in der Defensive zeigten sich die Nets aggressiv und erzielten aus neun Turnovers in den letzten 24 Minuten 13 Punkte.

Neben Bridges konnte sich Brooklyn auch auf Forward Cameron Johnons mit 23 Punkten verlassen, Schröder kam auf 14 Zähler sowie acht Assists. Matchwinner Bridges ist in dieser Saison so etwas wie der personifizierte Alptraum für Atlanta. Der 27-jährige Point Guard erzielte in drei der vier Partien gegen die Hawks jeweils mindestens 30 Punkte.