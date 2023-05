Bronny James spielt für Southern California

Bronny James (18), ältester Sohn von LeBron James, läuft künftig für die Universität von Southern California auf. Damit kommt er dem Traum, gemeinsam mit seinem Vater ein NBA-Spiel zu bestreiten, einen Schritt näher.

Basketball-Talent Bronny James, ältester Sohn von NBA-Topscorer LeBron James, spielt künftig für die Universität von Southern California. Dies vermeldete der 18-Jährige selbst über seinen Instagram-Account, auf dem er ein Foto von sich in der Umkleidekabine der "USC" mit der Bildunterschrift "Fight on #committed" postete. Vater LeBron teilte das Bild in einem eigenen Post und schrieb dazu: "Ich bin so verdammt stolz auf dich, Junge."

Der 1,91 Meter große Guard spielt in seinem letzten Jahr an der Sierra Canyon Highschool in Los Angeles. Er nahm in der laufenden Saison am "All-American Game", einem Treffen der größten High-School-Talente der USA, teil und erzielte 15 Punkte - diese Marke war seinem Vater 20 Jahre zuvor an gleicher Stelle ebenfalls gelungen. Für den Übertritt aufs College hatten James Jr. mehrere Angebote hochdekorierter Universitäten vorgelegen.

NBA-Experten zufolge dürfte Bronny James im Draft 2024 als eines der ersten zehn Talente ausgewählt werden. Sein Vater hatte Ende 2022 angegeben, unbedingt mit seinem Sohn zusammen ein NBA-Spiel bestreiten zu wollen. Dafür würde er für jedes Team der Liga spielen.