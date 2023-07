Bronny James nach Herzstillstand stabil - Tests laufen

Gut drei Tage nach seinem Herzstillstand befindet sich Bronny James (18), Sohn von NBA-Superstar LeBron James (38), laut Medienberichten weiterhin in stabilem Zustand.

Fotos zeigten, wie LeBron James das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles betrat, wo sein Sohn behandelt wird. Bryce James, der 16 Jahre alte Sohn von LeBron James, postete in einer Instagram-Story ein Bild der beiden Brüder und versah es mit einem Herzen.

Bronny James hatte am Montagmorgen (Ortszeit) bei einer Trainingseinheit an der University of Southern California einen Herzstillstand erlitten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte die Intensivstation bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen. Der 18-Jährige musste sich Berichten zufolge einigen medizinischen Tests unterziehen, um die Ursache für den Herzstillstand zu ermitteln.

Aktuell ist unklar, welche Auswirkungen der Vorfall auf seine Basketball-Karriere hat. LeBron James hatte mehrfach erklärt, seine Karriere erst dann beenden zu wollen, wenn auch sein Sohn den Sprung in die NBA geschafft hat und beide zusammengespielt haben.