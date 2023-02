Broll-Einstand? Yelldell entscheidet, wer gegen Halle im Tor steht

Womöglich mit einem neuen Schlussmann im Tor will Dynamo Dresden am Samstag gegen den Halleschen FC den dritten Sieg in Serie einfahren.

Dynamo Dresden ist zurück im Aufstiegsrennen der 3. Liga - spätestens nach dem Auswärtssieg bei 1860 München muss man die auf Platz neun rangierenden Sachsen wieder zu den Anwärtern auf ein Zweitliga-Ticket rechnen.

Nun darf der Zug natürlich nicht gebremst werden, wenn die SGD am Samstagnachmittag den Halleschen FC vor heimischem Publikum empfängt. Die Gäste von der Saale befinden sich im Abwärtstrend und haben jüngst erst Trainer André Meyer entlassen.

Entscheidung im Tor noch offen

Neu im Kader der Dresdner ist Kevin Broll. Der Torhüter kehrte nach seinem Polen-Gastspiel zurück, ob er gegen den HFC auch spielen wird, ist derweil noch offen.

Zwar spricht einiges dafür, dass der 27-Jährige wieder die Nummer eins wird - Stefan Drljaca (16 Saison-Einsätze; kicker-Notenschnitt 3,19), der gegen 1860 endlich sein Können unter Beweis stellte, sowie Ex-HFC-Profi Sven Müller (vier Einsätze; 3,38) müssten dann ins zweite und dritte Glied zurück -, doch die Entscheidung darüber war am Freitag noch nicht gefallen. Trainer Markus Anfang unterstrich auf der PK: "Wir schauen uns heute nochmal das Training an, danach wird David (Yelldell, Torwarttrainer, Anm. d. Red.) eine Entscheidung treffen. Darauf lege ich viel Wert."

Dynamo hat Informationen über Kiefer

Grundsätzlich gelte am Samstag, so Anfang: "Wir wollen nachlegen und den nächsten Schritt machen." Erwünscht sei eine Leistung wie in München ab der 30. Minute, als sein Team wie schon in Oldenburg Fahrt aufnahm. Schwache Startphasen spielen für Anfang keine große Rolle, solange die Mannschaft "über 90 Minuten im Spiel" sei. Der Trainer gestand jedoch auch, dass er die Hoffnung hege, "in der Halbzeitpause nicht immer meine Stimme" zu verlieren.

Die Gäste reisen mit ihrem NLZ-Leiter Jens Kiefer in der Trainerrolle an. Kein Problem für Dynamo, dass "Informationen über den Trainer" und die von ihm bevorzugten Formationen habe. Anfang rechnet mit einer "gewissen Härte und Aggressivität" beim Kontrahenten. Offen ist noch, ob der zuletzt kranke Paul Will und Niklas Hauptmann rechtzeitig fit werden.