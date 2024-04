Broich soll Dortmunds NLZ verstärken

Thomas Broich steht vor einem Wechsel aus dem Nachwuchs von Hertha BSC zu Borussia Dortmund. In Berlin ist er derzeit Leiter Methodik.

Ab Sommer in Dortmund: Thomas Broich. IMAGO/Sportfoto Rudel

Thomas Broich soll ab Sommer eine wichtige Position im Dortmunder Nachwuchsleistungszentrum einnehmen. Ein entsprechender Bericht der Bild deckt sich mit kicker-Informationen. Der Ex-Profi, unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Köln und bei Brisbane Roar am Ball, war zuletzt beim Zweitligisten Hertha BSC als Leiter Methodik im Nachwuchs angestellt.

Fix ist der Wechsel aber noch nicht. Zwar gab es einen Austausch zwischen den Vereinen, unterschrieben ist noch nichts. Derzeit ist Broich in Elternzeit. Er war im Januar 2022 vom damaligen Geschäftsführer Sport Fredi Bobic nach Berlin geholt worden, mit dem er bereits bei Eintracht Frankfurt zusammengearbeitet hatte. Bei Hertha ist er bei den Jugendteams von U 9 bis U 19 für eine einheitliche Spielphilosophie, Spielstil, Spielentwicklung und Konzeptentwicklung zuständig.

Addo verlässt den BVB

In Dortmund wird in diesem Sommer der bisherige Toptalente-Trainer Otto Addo den Verein verlassen. Der langjährige BVB-Spieler war 2019 von Borussia Mönchengladbach zu den Schwarz-Gelben gewechselt, schon bei den Fohlen hatte er eine wichtige Rolle im Übergang zwischen Nachwuchs- und Profibereich. In Dortmund kümmert er sich intensiv um junge Spieler im Profikader oder Talente aus dem NLZ, denen der Sprung zugetraut wird.

"Wir werden in Otto einen hervorragenden Trainer und tollen Menschen verlieren", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl anlässlich der Abschieds-Ankündigung von Addo gesagt. Der 48-Jährige wird Nationaltrainer von Ghana, eine Position, in der er das Team bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 betreut hatte.