Brixen gestrichen: Auch Garnbret muss mit ihren Kräften haushalten

Beim Boulder-Weltcup in Brixen triumphierte Natalia Grossman - mal wieder, wenn Janja Garnbret fehlt. Doch wo war die slowenische Ausnahme-Athletin, wenn nicht in Südtirol?

Natürlich ist das mit Bestimmtheit schwierig zu sagen, wo sich Janja Garnbret genau aufhielt, als sich die Kletter-Elite beim Weltcup in Brixen am vergangenen Wochenende um die Boulder-Medaillen abmühte. Die Wahrscheinlichkeit ist mehr als groß, dass die 24-Jährige trainierte. Sie hatte schon bei der Saisonplanung festgelegt, dass der stimmungsvolle Weltcup in Brixen nicht auf ihre persönliche Startliste erscheinen würde.

Kalender wird voller - WM in Bern wirft Schatten zart voraus

Die Spitzenathleten müssen wählerischer werden, wie sie ihre Kräfte im sprichwörtlichen Sinne auf die ganze Saison verteilen. Diese wird geprägt von Großereignissen wie der WM in Bern in genau 50 Tagen (1. bis 12. August) und der damit beginnenden Olympia-Qualifikation, der eine oder andere Weltcup bleibt da notgerungen schon mal auf der Strecke. Manche ließen den Auftakt in Asien Mitte/Ende April sausen, andere cancelten die Wettkämpfe in Salt Lake City (Utah/USA) und stiegen erst vor einer Woche in Prag ein, als der Weltcup auf europäischen Boden zurückkehrte.

So wie zum Beispiel auch Garnbret, deren Saisonvorbereitung und Planung durch einen Zehenbruch zusätzlich erschwert wurde. Nach dem Comeback in der tschechischen Hauptstadt mit dem zweiten Platz "gönnte" sich die slowenische Olympiasiegerin eine kurze Verschnaufpause, ehe in Innsbruck (14. bis 18. Juni) die Boulder-Saison seinen Abschluss findet und die Lead-Saison startet.

In beiden Disziplinen hat Garnbret immer ein gehöriges Wörtchen mitzureden, wenn es um die (goldenen) Medaillen geht. Das weiß auch Natalia Grossman. Und auch Hannah Meul, die beim Großevent in Tirol nach der Enttäuschung von Brixen (Platz 8) wieder voll angreifen will.

Das Aufgebot des DAV beim Weltcup in Innsbruck

Männer: Yannick Flohé, Alexander Megos, Elias Arriagada Krüger, Christoph Hanke, Yannick Nagel, Max Kleesattel, Martin Philipp

Frauen: Hannah Meul, Afra Hönig, Sandra Hopfensitz, Käthe Atkins, Roxana Wienand, Martina Demmel, Lucia Dörffel, Anna Maria Apel

