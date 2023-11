Britscho übernimmt vorerst: Wuppertal trennt sich von Dogan

Es ist eine Trainerentlassung, die nicht ganz unerwartet kommt: Der Wuppertaler SV trennte sich am Montag von Hüzeyfe Dogan (42). Interimsweise übernimmt nun ein anderer Mann mit Regionalliga-Erfahrung, der bereits 2018 bei den Bergischen an der Seitenlinie stand: Christian Britscho. Der 53-Jährige trainiert seit Oktober erneut die Wuppertaler U 19 in der Bundesliga West.