Britscho: "Das will jetzt keiner mehr hören"

Die SG Wattenscheid wird den Regionalliga-Abstieg nur noch schwer verhindern können. Trainer Christian Britscho plant bereits für die Oberliga, will aber in der kommenden Saison wieder angreifen.

Die Hoffnung auf den Klassenverbleib in der Regionalliga West schwindet bei der SG Wattenscheid 09 immer mehr. Nach der 2:5-Heimniederlage gegen den 1. FC Kaan-Marienborn, der sich nach dem Saisonende freiwillig aus der 4. Liga zurückziehen wird, ist sie nahezu auf dem Nullpunkt angekommen. Deshalb sprach SGW-Trainer Christian Britscho das wohl Unvermeidbare aus. "Wir werden in der kommenden Saison in der Oberliga Westfalen weitermachen", sagte der 53 Jahre alte Cheftrainer, der seit 2020 in Wattenscheid an der Seitenlinie steht. "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um zu akzeptieren, dass wir in diesem Jahr nicht gut genug waren, um in der Regionalliga zu bestehen."

Auch die nicht bestätigte 2:0-Spielwertung zugunsten der SG 09 aus dem Spiel gegen die U 21 des 1. FC Köln (2:3), in dem die Geißböcke unerlaubterweise zwischenzeitlich vier Spieler über 23 Jahre gleichzeitig eingesetzt hatten, sorgt kaum für Hoffnung. "Auch wenn wir rechnerisch eine minimale Chance haben, will das jetzt keiner mehr hören", spricht Britscho Klartext: "Bei allem Engagement des Teams müssen wir auch in der jetzigen Situation noch glaubwürdig bleiben."

Planungen laufen

Während bis zum Saisonende die letzten drei Begegnungen über die Bühne gebracht werden müssen, nehmen die Verantwortlichen die Planungen für den Neustart in der Oberliga Westfalen auf. Zuletzt gab der Ex-Bundesligist die weitere Zusammenarbeit mit Frederik Wiebel (24) bekannt, der seinen Vertrag um ein Jahr mit Gültigkeit für die 5. Liga verlängerte. "Wir sind in guten Gesprächen mit vielen Jungs", bestätigt Britscho, der ebenfalls einen Vertrag für die Oberliga besitzt.

Auch wenn die SGW finanziell nach wie vor "nicht auf Rosen gebettet ist", soll in der kommenden Spielzeit ein schlagkräftiges Team an den Start gebracht werden. "Vielleicht können wir bei den Gehältern mit einigen anderen Vereinen nicht mithalten, die SG Wattenscheid hat aber immer noch eine ganz andere Strahlkraft. Hier fühlt es sich nach echtem Fußball an", schwärmt Britscho. Eine Kampfansage will sich der Cheftrainer aber nicht entlocken lassen. "Das hängt davon ab, welchen Kader wir auf die Beine stellen können."