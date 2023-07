British Masters: Paul wird Achter

Golfprofi Yannik Paul hat erneut eine Top-Platzierung auf der DP World Tour eingespielt.

Der 29 Jahre alte Mannheimer Paul beendete am Sonntag das British Masters in Sutton Coldfield mit einem Gesamtergebnis von 283 Schlägen auf dem geteilten achten Rang. Der derzeit beste deutsche Golfprofi, der vor einer Woche seinen Start in München wegen Rückenschmerzen noch absagen musste, hatte am Ende des mit 3,5 Millionen US-Dollar dotierten Turniers fünf Schläge Rückstand auf den Sieger Daniel Hillier. Für den 24-jährigen Neuseeländer war es der Premierensieg auf der ehemaligen Europa-Tour. Er gewann vor Gunner Wiebe aus den USA und dem Engländer Oliver Wilson (beide 280 Schläge).

Zweitbester Deutscher in der Nähe von Birmingham war der Ratinger Marcel Siem. Der 42-Jährige landete nach vier Runden auf dem Par-72-Kurs mit 285 Schlägen auf Rang 23. Paul untermauerte mit der erneuten Top-Ten-Platzierung seine Ambitionen auf eine Teilnahme am Ryder Cup vom 29. September bis 1. Oktober in Rom. Auch Siem hofft noch, beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich zwischen den besten Golfern aus Europa und den USA dabei zu sein.

Statistik zum Turnier

DP World Tour, British Masters in Sutton Coldfield (3,5 Millionen Dollar/Par 72), Endstand nach vier Runden: 1. Daniel Hillier (Neuseeland) 278 (72+71+69+66), 2. Gunner Wiebe (USA) 280 (73+71+70+66) und Oliver Wilson (England) 280 (69+70+70+71), ... 8. u.a. Yannick Paul (Viernheim) 283 (68+71+74+70), ... 23. u.a. Marcel Siem (Ratingen) 285 (72+69+74+70), 57. u.a. Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 290 (70+72+68+80)