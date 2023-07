Brisanz nur auf den Rängen: Seitz und Kayabunar freuen sich aufs Münchner Derby

Vier Teams starteten mit einem Erfolg in die Spielzeit. Dieses Quartett steht sich am 2. Spieltag - wie es der Zufall will - nun gegenüber. Nicht dazu zählen der FC Bayern II und Türkgücü, die sich jeweils mit einem Remis begnügen mussten und im Derby nun einen Fehlstart vermeiden wollen.

Es ist eine seltsame Gemengelage, die das aktuell einzige Münchner Derby im höherklassigen Fußball begleitet. Wenn sich am Freitagabend die zweite Mannschaft des FC Bayern und Türkgücü gegenüberstehen, ist schon vor dem Anpfiff von einer angespannten und aufgeheizten Stimmung auszugehen.

Dabei hat dieses Duell weder eine lange Historie noch stehen die beiden Vereine in irgendeiner Konkurrenz zueinander. Und sportlich sind die Vorzeichen ohnehin eindeutig. Von den bisherigen vier Partien konnte Türkgücü keine einzige gewinnen. In der gemeinsamen Drittliga-Saison 2020/21 gab es zwei Unentschieden (0:0, 2:2), in der abgelaufenen Runde in der Regionalliga Bayern konnte der Nachwuchs des Rekordmeisters beide Duelle für sich entscheiden (3:2, 3:0). Die Brisanz rührt einzig vom letzten Vergleich, der zweimal angesetzt werden musste, nachdem der erste Versuch kurz nach dem Anpfiff abgebrochen werden musste.

Abbruch in der Vorsaison

Am 19. November 2022 fühlten sich die türkischen Gastgeber in Heimstetten, wo sie auch in dieser Saison einen Teil ihrer Heimspiele austragen, von einem Banner des fiktiven "FC-Bayern-Fanclubs Kurdistan", das erstmals im Hinspiel aufgetaucht war, derart provoziert, dass sie darauf bestanden, dieses abzuhängen. Die Polizei war schon vorab informiert worden, dass sich hier etwas anbahnen könnte und war deshalb mit einem großen Aufgebot vor Ort. So schaukelte sich das Geschehen direkt nach dem Anpfiff binnen kürzester Zeit gefährlich hoch. Als sich die Anhänger der "Bayern Amateure" standhaft weigerten, das Transparent zu entfernen, marschierte die Polizei in voller Kampfmontur und mit großem Aufgebot vor die aufgebrachten Bayern-Supporter.

An ein Weiterspielen mit Polizei auf dem Platz war nicht mehr zu denken. An ein Einlenken von Seiten der Bayern-Fans ebenso wenig. Landesweite Schlagzeilen aber erlangte der Vorfall erst dadurch, dass sich die Beamten nach etwa 45 Minuten genötigt sahen, unter dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken das Banner gewaltsam zu entfernen. Dass hierbei auch Verletzte zu beklagen waren, war angesichts der irritierenden Szenen, die sich an diesem sonnigen Samstagnachmittag in Heimstetten abspielten, wenig verwunderlich.

Klubs distanzieren sich von Vorfällen

Die teils schockierenden Bilder fluteten das Internet, nach fast einer Stunde wurde die Begegnung von Schiedsrichter Simon Schreiner schließlich endgültig abgebrochen. Zwei Wochen später verurteilte das Verbandssportgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) beide Vereine zu einer Geldstrafe (Türkgücü 1.500 €, FC Bayern 3.000 €) und setzte die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit neu an. Die neu angesetzte Partie verlief völlig unspektakulär. Der FCB-Nachwuchs setzte sich souverän mit 3:0 durch und ließ die Platzherren ohne Chance.

Ohnehin distanzieren sich beide Seiten heute von einer besonderen Brisanz, wenn man sich am Freitag erstmals seither wieder vor Zuschauern gegenübersteht. Denn sportlich teilen sich die beiden Mannschaften zwar ihre Heimspielstätte, davon abgesehen aber haben beide wenig miteinander zu tun. Zwar gebe es "natürlich die ein oder andere Querverbindung", wie Bayern-Coach Holger Seitz erklärt, "man kennt sich". Deshalb sei das Derby selbstverständlich "etwas besonderes", eine spezielle Brisanz aber weist der 48-Jährige von sich. Dabei war der Spielabbruch damals gerade für Seitz besonders ärgerlich. Wäre doch das Derby im November sein erstes Spiel gewesen, nachdem er die Reserve des Rekordmeisters zuvor vom nach Argentinien abgewanderten Martin Demichelis übernommen hatte. Sportlich indes war sein verspätetes Debüt verschmerzbar, der Aufwärtstrend seit seiner Amtsübernahme ist unverkennbar.

Dem Stadtduell am Freitagabend blickt er deshalb voller Vorfreude entgegen: "Es ist trotzdem ein Derby, natürlich ist das etwas Besonderes. Türkgücü hat sich sinnvoll ergänzt, das wird eine spannende Aufgabe für uns, bei der wir versuchen müssen, unser Spiel auf den Platz zu bekommen." Wie der FC Bayern II (3:3 in Burghausen) musste sich auch Türkgücü (1:1 gegen den FC Augsburg II) zum Auftakt mit einer Punkteteilung begnügen.

Noch kein Druck

Druck verspüre er deshalb aber noch keineswegs, beteuert Türkgücü-Coach Alper Kayabunar. "In dieser frühen Phase der Saison", erläutert der 37-Jährige, "können eigentlich beide ohne großen Druck aufspielen." Dass "es gegen Bayern immer ein besonderes Spiel ist", versteht sich für den gebürtigen Münchner ohnehin von selbst, "die Vorkommnisse aus der Vorsaison sind aber für uns überhaupt kein Thema". Während er die Favoritenrolle dem Gegner zuschanzt, will Seitz diese nicht annehmen. Das aber war es dann auch schon mit der sportlichen Brisanz vor dem Anpfiff.

Auf den Rängen wird es am Freitagabend gewiss anders aussehen. Denn dass die Anhänger des Rekordmeisters freiwillig darauf verzichten werden, das Banner des "FC-Bayern-Fanclubs Kurdistan" erneut aus der Schublade zu kramen, ist nicht zu erwarten. Stimmung sollte garantiert sein.

Die weiteren Partien

Ebenfalls für den Freitagabend angesetzt: Tabellenführer Aubstadt empfängt die ebenfalls zum Auftakt siegreichen Neulinge aus Bamberg. Zwischen Ansbach und Fürth II kommt es zum Mittelfranken-Duell, während Rückkehrer Schalding-Heining nach der 0:1-Pleite in Bayreuth mit Schweinfurt das nächste gestandene Regionalliga-Team zu Besuch hat. Aufsteiger Memmingen hat die Club-Amateure zu Gast, die nach einer Achterbahnfahrt gegen Vilzing die ersten Zähler anpeilen. Für Buchbach geht es nach Aschaffenburg. Außerdem hofft Würzburg nach dem vermeidbaren Remis zum Start auf den ersten Dreier der Spielzeit in Augsburg.

Abgerundet wird der 2. Spieltag am Samstag mit zwei Partien. In Illertissen, das am Auftaktwochenende 0:1 in Bamberg verlor, stellt sich Burghausen vor. Zudem gastiert Bayreuth bei der DJK Vilzing.