Brisantes Favoritenduo van Aert und Evenepoel - Pogacar als lachender Dritter?

Am Sonntag steigt mit dem Rennen der Männer-Elite der Höhepunkt der Straßenrad-WM. Als Favoriten gelten ausgerechnet zwei belgische Landsmänner. Deutschen Fahrern wird kein Coup zugetraut.

Das Versprechen, das sich Wout van Aert und Remco Evenepoel gegeben haben, dient einem höheren Zweck. "Es ist wie bei einer kirchlichen Trauung", sagte Superstar van Aert, "man muss sich das Ja-Wort geben." Loyalität, Vertrauen und offene Kommunikation sollen die brisante Zweckgemeinschaft zum Erfolg führen - und Belgien den ersten Titel seit zehn Jahren bescheren.

Einen legitimen Anspruch auf das begehrte Regenbogentrikot haben im WM-Straßenrennen sowohl Tour-de-France-Überflieger van Aert als auch der frisch gekürte Vuelta-Champion Evenepoel. Wie und ob sich die erfolgsverwöhnten Superstars im Sattel tatsächlich einigen, ist vor dem großen Showdown am Sonntag ein heiß diskutiertes Thema. "Wir wollen für Belgien siegen", versicherte Evenepoel, "das sollte der große Traum sein."

Pogacar könnte belgischen Topfavoriten die Show stehlen - Hindley heiß auf Heimsieg

Doch die Liste der Rivalen der beiden Belgier ist lang. Die schwere Strecke über einen Rundkurs mit insgesamt 266 Kilometern sowie nahezu 4000 Höhenmetern kommt bergfesten Fahrern ebenso entgegen wie Klassikerjägern. So plant der im bisherigen Saisonverlauf vom Pech verfolgte Julian Alaphilippe (Frankreich), sich mit der Titelverteidigung mit dem Jahr 2022 doch noch zu versöhnen. Auch der Niederländer Mathieu van der Poel - diesjähriger Gewinner der Flandern-Rundfahrt - hat seine Ambitionen angemeldet. Nicht zu vergessen Giro-Sieger Jai Hindley, der die australische Equipe anführt und mit Sicherheit heiß auf einen Triumph vor heimischen Publikum ist.

Und da wäre noch Tadej Pogacar, der neben Evenepoel als zweites "Wunderkind" des Radsports gilt. Mit gerade einmal 24 Jahren hat Pogacar bereits zwei Tour-Siege verbucht, sein zweiter Platz in diesem Jahr hinter Jonas Vingegaard sorgte für große Ernüchterung. Umso motivierter geht Pogacar auf die Jagd nach dem Regenbogentrikot: "Wir alle denken an die Goldmedaille. Ich habe die Chance, die WM zu gewinnen. Es ist ein besonderer Wettbewerb", sagte der Slowene, der jüngst den Grand Prix in Montreal gewann.

"In meinen Augen ist er der beste Fahrer der Welt", lobte Evenepoel jüngst Pogacar, der genauso wie der Belgier auch ein Faible für die schweren Eintagesrennen hat. Dass beide bereits in jungen Jahren den Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich gewannen, ist da sicher kein Zufall. Der Kampf um das Regenbogentrikot ist eröffnet.

Deutsche Fahrer hat niemand auf dem Radar

Dieser wird aller Voraussicht nach ohne deutsche Note stattfinden ."Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, dann dürften uns andere Nationen nicht unbedingt auf dem Radar haben", sagte der deutsche Teamchef Jens Zemke: "Mit der Einheit und guten Einstellung, die wir haben, können wir aber schon etwas erreichen."

Von den sechs Startern des BDR hat Georg Zimmermann wohl die größten Chancen. Der 24-Jährige ist der beste Kletterer im Team. "Am Berg wird es einen großen Kampf um die Positionen geben. Wenn man da zu weit hinten ist, verliert man zu viel Zeit. Das holt man nicht mehr auf", sagte Zimmermann.