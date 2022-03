Brisantes Duell in Mannheim - Gefühltes Heimspiel für den FCK: Das bringt der 31. Spieltag

Am 31. Spieltag gehen die Fernduelle um die Aufstiegsplätze weiter: Kaiserslautern will in Freiburg davonziehen, und Saarbrücken gegen Halle dranbleiben. Im Verfolgerduell zwischen Mannheim und 1860 darf der Sieger weiter von der 2. Liga träumen.

Es wird nicht langweilig in der 3. Liga. Tabellenführer Magdeburg scheint zwar durch zu sein, doch dahinter streiten sechs Vereine um die Aufstiegsplätze. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es zum direkten Duell zwischen den punktgleichen Tabellennachbarn 1860 München und Waldhof Mannheim. Bei den Löwen ist die Leichtigkeit zurückgekehrt, das unterstreichen vier Siege in Serie. Dem SVW fehlt die Konstanz, es ist aber alles möglich. Ausgang völlig offen.

Sehr souverän präsentiert sich aktuell der 1. FC Kaiserslautern. Der zweite Tabellenplatz wurde gefestigt, so soll es weitergehen - am Samstag (14 Uhr) in Freiburg. Gefühlt ein Heimspiel: 5000 Fans werden die Roten Teufel in den Breisgau begleiten. "Es ist echt verrückt, was da abgeht", sagt Mittelfeldspieler Nicolas Sessa, "das ist genau das, was den Fußball ausmacht - und ist für die Mannschaft sehr wichtig."

Souverän sieht auch Magdeburgs Neun-Punkte-Vorsprung aus, allerdings holte der Spitzenreiter nur einen Punkt aus den letzten beiden Spielen gegen Halle (1:1) und bei Türkgücü (1:2). Nun kommt der SV Meppen. Die Emsländer gehören nicht gerade zu den Lieblingsgästen des FCM, konnte der doch in den bisherigen Heimspielen noch keinen Sieg gegen den SVM einfahren.

Der Tabellendritte Saarbrücken geht nach dem 2:0-Sieg im Topspiel in Braunschweig mit breiter Brust ins Heimspiel gegen Halle. Braunschweig selbst kann das Hauen und Stechen um die Aufstiegsplätze zunächst von der Couch aus beobachten, ist erst am Montagabend (19 Uhr) in Dortmund gefordert. Kurz bevor die Saison auf die Zielgerade einbiegt, drohen bei der Eintracht die Sperren mehrerer Stammspieler. Robin Krauße, Niko Kijewski, Jannis Nikolaou und sogar Torhüter Jasmin Fejzic stehen bei den Niedersachsen derzeit bei vier Verwarnungen.

Premiere an der Bremer Brücke

Und dann wäre da noch Osnabrück, das engen Kontakt zu den Top-6 halten will. Der VfL wurde 1899 gegründet, Gegner Viktoria Berlin ist nochmal zehn Jahre älter, doch im Osnabrücker Stadion trafen sich beide Vereine noch nie. Auf die Fans wartet also eine echte Premiere. Favorisiert sind die Lila-Weißen, schließlich haben die Berliner 2022 noch kein Spiel gewonnen und stecken mittendrin im Abstiegskampf.

Aufbäumen im Keller

Apropos Abstiegskampf. Türkgücü München, dem elf Punkte abgezogen werden, wehrt sich sportlich: Die jüngsten Ergebnisse waren ein 1:0-Sieg in Dortmund und der 2:1-Coup gegen Primus Magdeburg. Am Samstag geht es nach Wiesbaden. Parallel spielen der Letzte und Vorletzte gegeneinander: Havelse gegen Verl.

Die Würzburger Kickers (18.) gehen nach einer erfolgreichen englischen Woche mit zwei Liga- und einem Landespokalsieg mit "einem guten Gefühl" ins Freitagabendspiel gegen Viktoria Köln, wie Trainer Ralf Santelli berichtet: "Wir haben ein bisschen Euphorie geweckt." In den kommenden Spielen brauche es nun "60 Prozent Siege. Dann kann es noch spannend werden".

Gar keine Lust auf Spannung hat Duisburg. Mit vier Siegen in den letzten fünf Spielen hat der MSV einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Sonntag (13 Uhr) können die Zebras im Heimspiel gegen den FSV Zwickau die Abstiegszone ein weiteres Stück hinter sich lassen.

Der 31. Spieltag im Überblick