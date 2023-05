Brisantes Duell für Tottenham: Diese Entscheidungen fallen in der Premier League

Während die Bundesliga ein Saisonfinale erwartet, das sich gewaschen hat, gibt es in England kaum noch Entscheidungen, die noch nicht gefallen sind - ein paar Klubs müssen noch zittern. Besonders brisant wird es für Tottenham.

Manchester City ist Meister, das ist ebenso klar, wie die Tatsache, dass der FC Arsenal, Manchester United sowie Newcastle United in der Champions League dabei sein werden. Weil ManUnited den League Cup gewonnen und das FA-Cup-Finale gegen ManCity spielen wird, ist auch klar, dass die Plätze fünf und sechs in die Europa League führen und Platz sieben in die Conference League.

Im Fall der Europa League steht fest, dass dort der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool gemeinsam mit Brighton & Hove Albion antreten wird.

Keine Klarheit bei der Conference League

Keine Klarheit herrsch derweil im Falle der Europa Conference League. Aktuell belegt Aston Villa Platz sieben und hat einen Punkt Vorsprung auf Tottenham Hotspur und zwei auf Brentford. Die Spurs (in Leeds) und Brentford (gegen ManCity) müssen daher auf einen Ausrutscher der Villans zu Hause gegen Brighton hoffen, um überhaupt einen Chance auf die internationalen Fleischtöpfe zu haben.

Große Brisanz birgt das Gastspiel der Spurs in Leeds, denn da geht es nicht nur für die Londoner um was, sondern auch für Leeds, das als Tabellenvorletzter nach dem letzten Strohhalm im Abstiegskampf greift und zwingend einen Sieg benötigt, soll die Klasse gehalten werden.

Everton hat die besten Karten im Keller

Leeds benötigt dabei aber auch Schützenhilfe, denn das punktgleiche, aber mit einer um neun Tore besseren Tordifferenz ausgestattete Leicester City darf parallel im Heimspiel gegen West Ham United weder gewinnen noch realistisch betrachtet remis spielen.

Im Falle eines Remis wäre Leeds' Abstieg besiegelt, Leicester wiederum hätte bei einem Punkt gegen die Hammers sogar noch die Chance auf das rettenden Ufer, denn die Foxes haben auch im Vergleich zum FC Everton die bessere Tordifferenz.

Dennoch sind es die Toffees, die die besten Karten auf der Hand beim Saisonfinale haben. Everton hat zwei Punkte Vorsprung auf seine Verfolger und kann die eigene Rettung mit einem Dreier zu Hause gegen Bournemouth perfekt machen.

Southampton wiederum weiß bereits, dass man 2023/24 in der 2. Liga spielen wird.