Brisantes Aufsteigerduell - Geraerts-Debüt in Karlsruhe: Das bringt der 10. Spieltag

Das kriselnde Schalke begrüßt in Karlsruhe einen neuen Cheftrainer an der Seitenlinie, in Osnabrück kommt es tags zuvor zum Aufsteigerduell mit Vorgeschichte. Das ungeschlagene St. Pauli will in Paderborn die Tabellenspitze verteidigen, Schlusslicht Braunschweig hofft auf die ersten Auswärtspunkte in Elversberg.

Es käme doch sehr überraschend, sollten Hannover 96 und der 1. FC Magdeburg am Freitagabend für einen mauen Fußballabend sorgen. Denn zur Eröffnung des 10. Spieltags trifft die beste Offensive der Liga (20 Tore) auf die zweitbeste (18 Treffer), in der Vorsaison gewann jeweils das Auswärtsteam (0:4, 1:2). Den Niedersachsen winkt nach der jüngsten 1:3-Niederlage in Kaiserslautern der vorübergehende Sprung auf Platz zwei, doch auch der FCM (8., 13 Punkte) schielt nach oben.

Heim- empfängt auswärtsschwach

Die beiden Kontrahenten im Parallelspiel fallen derweil durch Negativwerte auf: Die SV Elversberg holte als Aufsteiger bislang zwar zwölf Punkte, nur vier davon fuhren die Saarländer allerdings vor heimischem Publikum ein - Liga-Tiefstwert. Nun kommt mit Eintracht Braunschweig der aktuelle Tabellenletzte an die Kaiserlinde. Ihre bisherigen fünf Punkte (ein Sieg, zwei Remis) holten die Löwen allesamt zuhause. Mit null auf fremden Platz eingefahrenen Zählern ist man selbstredend auch in der Auswärtstabelle Schlusslicht.

Schweres Pflaster für formstarke Fürther

Obwohl der Hamburger SV nur eines seiner vergangenen vier Spiele gewinnen konnte, findet man beim einstigen Bundesliga-Dino vor dem 10. Spieltag eine komfortable Ausgangslage vor. Am frühen Samstagnachmittag geht es für den Tabellen-Zweiten gegen die SpVgg Greuther Fürth, für die sich das Hamburger Volksparkstadion stets als schweres Pflaster erwies - in der gemeinsamen Zweitliga-Geschichte steht noch kein Auswärtssieg zu Buche. Doch der HSV ist gewarnt: Seit dem Derby-Remis gegen Nürnberg (1:1) befinden sich die Mittelfranken im Aufschwung, elf von 15 möglichen Punkten führ das Kleeblatt in den vergangenen fünf Spielen ein.

Gut in Form ist auch der SC Paderborn nach durchwachsenem Saisonstart. Drei der letzten vier Spiele gewannen die Ostwestfalen und kletterten auf Rang sieben, nun gilt es allerdings ein dickes Brett zu bohren. Der FC St. Pauli ist in Liga zwei das Maß der Dinge und steht ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die letzten vier Spiele gewann man allesamt und wusste dabei nicht nur mit teils deutlichen Ergebnissen (5:1 gegen Kiel und Nürnberg, 3:1 gegen Schalke), sondern auch fußballerisch zu überzeugen.

Revanche für die Extrarunde?

Nicht nur wegen der sportlichen Lage beider Teams im Tabellenkeller kommt es an der Bremer Brücke zu einem brisanten Duell zwischen dem VfL Osnabrück (17., sechs Punkte) und dem SV Wehen Wiesbaden (15., neun Punkte). Im Sommer stiegen die Hessen und die Niedersachsen gemeinsam aus der 3. Liga auf - und das auf dramatische Weise. Der SVWW bejubelte bereits den direkten Aufstieg, ehe Lila-Weiß einen 0:1-Rückstand gegen Dortmund in letzter Minute noch in einen Sieg drehte und die Wiesbadener auf den Relegationsplatz verdrängte. In den Entscheidungsspielen konnte sich der SVWW gegen Bielefeld durchsetzen - und will sich nach dem Mutmacher gegen den HSV (1:1) mit einem Sieg von Osnabrück absetzen.

Topspiel für alle

Das Duell am Samstagabend zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern ist nicht nur sportlich ein Kracher (Sechster gegen Vierter), sondern noch dazu ein ganz besonderes: erstmals greift bei den Rheinländern "Fortuna für Alle". Die Tickets für das Topspiel sind restlos vergriffen, kosten den Zuschauern dank Sponsoren-Unterstützung aber keinen Cent. Auf dem Platz wird es für beide Teams derweil darum gehen, in der Spitzengruppe zu bleiben - bei den letzten drei Begegnungen gewann jeweils das Auswärtsteam.

Trainerdebüt in Karlsruhe

Am Sonntag richtet sich die Aufmerksamkeit gen Karlsruhe, wo der KSC den FC Schalke 04 empfängt. Die Königsblauen stecken nach dem Abstieg aus der Bundesliga erneut im Tabellenkeller (16., sieben Punkte) fest und stellten vor der Länderspielpause in Karel Geraerts einen neuen Cheftrainer vor. Der Belgier feiert sein Pflichtspieldebüt gegen einen Gegner, um den es in den vergangenen Wochen ebenfalls nicht gut bestellt war: Zuletzt gewann das Team von Christian Eichner Ende August gegen Schlusslicht Braunschweig (2:0), seither fuhr man zwei Punkte aus fünf Spielen ein - und läuft nun Gefahr, bei einem Schalker Sieg vom Gegner überholt zu werden.

In Rostock kommt es parallel zum Nordduell zwischen dem FC Hansa (12.) und Holstein Kiel (4.); beide trennen trotz unterschiedlicher Tabellenregionen nur vier Punkte. Formstärke bewiesen in den vergangenen Wochen weder FCH (drei Punkte in vier Spielen) noch die KSV Holstein (vier), neben der besseren Tabellenposition spricht aber auch die Auswärtsstärke für die Störche. Mit neun Punkten auf fremdem Platz führen die Kieler dieses Klassement an, die Kogge fühlt sich im heimischen Ostseestadion aber ebenfalls wohl.

Klettert Hertha weiter?

Ob der 1. FC Nürnberg in dieser Saison seinen Blick nach oben oder unten richtet, lässt sich nach neun gespielten Partien schwer sagen - zu inkonstant waren die Leistungen der Franken. Zuhause ist der Club allerdings noch ungeschlagen - und empfängt nun einen Gegner, gegen den er in sechs Zweitliga-Begegnungen noch nie verlor. Allerdings datieren die Duelle mit Hertha BSC im Unterhaus aus dem vergangenen Jahrhundert. Beim Team von Pal Dardai ist der Aufwärtstrend nach schwachem Saisonstart derweil klar erkennbar: Nach null Punkten und 0:5 Toren nach drei Spieltagen fuhr die Alte Dame in den vergangenen sechs Spielen vier Siege ein und liegt mittlerweile punktgleich vor dem kommenden Gegner.