Brisanter Fahrplan im WM-Jahr: Vier Spiele im Juni

Die DFB-Auswahl will sich so schnell wie möglich für die WM in Katar qualifizieren - der Spielplan im Jahr der Weltmeisterschaft bringt eine gewisse Brisanz mit sich.

Theoretisch könnte sich die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick schon mit den beiden Spielen in dieser Länderspielpause für die WM-Endrunde in Katar (ab 21. November 2022) qualifizieren. Mit jeweils drei Punkten gegen Rumänien am Freitag in Hamburg sowie drei Tage später gegen Nordmazedonien in Skopje könnte der Weg ins Emirat schon perfekt gemacht werden. Voraussetzung dafür wäre, dass die vier Punkte zurückliegenden Armenier in Island oder Rumänien straucheln.

Bierhoff sucht Hochkaräter für den März

Nach diesem Doppelpack warten auf die DFB-Elf dann im November zwei weitere WM-Qualifikationsspiele (11.11. gegen Liechtenstein in Wolfsburg, 14.11. in Armenien), ehe die Nationalelf nach der viermonatigen Pause im März 2022 drei echte Gradmesser-Spiele absolvieren will. DFB-Manager Oliver Bierhoff bemüht sich derzeit um hochkarätige Gegner zum Auftakt des WM-Jahres.

Zwei Wochen nach dem 34. Spieltag: Vier Spieltage der Nations League

Die nächste Testphase für Flicks Auswahl beinhaltet nach der Bundesliga-Saison, die am 14. Mai 2022 endet, eigentlich schon wieder einen Ernstfall. Denn nach dem DFB-Pokalfinale (21. Mai 2022) und dem Champions-League-Endspiel (28. Mai 2022) beginnt eine 16-tägige Abstellungsphase, in der vier Gruppenspieltage der neuen Nations-League-Saison absolviert werden. Für die deutschen Nationalspieler und die der Bundesligisten, die in der Nations League gefordert sind, endet die Saison demnach erst am 14. Juni.

WM-Auftakt ohne Traininsglager?

Ebenso spannend wird die unmittelbare Vorbereitung auf das WM-Turnier in Katar. Das Eröffnungsspiel steigt am 21. November 2022, die Abstellungsfrist der FIFA für das erste Weltturnier im Winter beginnt eine Woche zuvor am 14. November. Je nach Auslosung und dem damit verbundenen Auftakt ins WM-Turnier - Gruppe A startet am 21. November, Gruppe H am 24. November 2022 - könnte ein kurzes Trainingslager drin sein. Oder eben auch nicht.