Brisanter Brief: Mbappé will PSG-Option wohl nicht ziehen

Die Transfer-Saga rund um Kylian Mbappé geht in die nächste Runde. Verschiedenen Medienberichten zufolge will der Stürmer nicht von seiner einseitigen Vertragsoption Gebrauch machen. PSG stellt den Stürmer nun offenbar vor die Wahl.

Als Kylian Mbappé im vergangenen Jahr unter großem Jubel im Prinzenpark seine Vertragsverlängerung verkündet hatte, prangte eine große "2025" auf dem Trikot, das er mit Präsident Nasser Al-Khelaifi in das Blitzlichtgewitter hielt. Bereits kurz darauf war aber schon durchgesickert, dass das letzte der drei Vertragsjahre nur per einseitiger Option, die nur Mbappé ziehen kann, verankert war. Dies wird nun offenbar nicht passieren.

Unter anderem die rund um PSG zumeist gut vernetzte Sportzeitung "L'Equipe" berichtet am Montagabend, dass Mbappés Management die Entscheidung, von der Option nicht Gebrauch zu machen, in einem Brief formuliert hat, der am Nachmittag bei den Verantwortlichen eingegangen ist. Bis zum 31. Juli müsste Mbappé, der am Sonntag noch das French-Open-Finale zwischen Novak Djokovic und Casper Ruud von der Tribüne verfolgte, die Option ziehen, damit sein Vertrag bis 2025 gültig ist. Diese Frist soll nun verstreichen.

Entsprechende Berichte über die Tendenz Mbappés hatte es schon zuvor gegeben, nun soll auch PSG offiziell in Kenntnis gesetzt worden sein - und mit großem Besorgen reagiert haben.

Der französische Meister steht unter Druck, denn es droht eine Situation wie im vergangenen Jahr. Mbappés Vertrag läuft 2024 aus, PSG müsste ihn also in diesem Sommer oder spätestens im Winter verkaufen, um noch eine Ablöse zu generieren. Ab dem 1. Januar 2024 könnte er schließlich frei mit anderen Vereinen verhandeln. 2022 war das bereits der Fall - und Mbappé kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid, ehe Paris ihn doch noch von einer Vertragsverlängerung überzeugen konnte.

Verlängerung oder Wechsel: Bleibt PSG hart?

Zuletzt hatte der Weltmeister von 2018 selbst noch verlauten lassen, dass er auch in der nächsten Saison für PSG spielen werde - doch das scheint nun nicht mehr garantiert. Den Berichten zufolge will PSG es nicht auf eine weitere Hängepartie ankommen lassen und noch in diesem Sommer Klarheit haben: Entweder Mbappé verlängert oder er wechselt - so der Tenor. Gegenüber "L'Equipe" teilte der Verein mit, dass man den Spieler keinesfalls ablösefrei gehen lassen werde.

Ob der Verein, der sich in der Vergangenheit bereits häufiger seinem Starspieler gebeugt hat, sich an diese Prämisse halten wird, ist allerdings alles andere als sicher - zumal die Verantwortlichen in der Vergangenheit betont haben, Mbappé im Sommer nicht verkaufen zu wollen. Vieles läuft also auf das nächste Kapitel in der Transfer-Saga Mbappé hinaus. Und es liest sich wie eines, das man schon kennt.