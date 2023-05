Brisante Doppelschicht: Zverev gewinnt - und muss gleich wieder spielen

Alexander Zverev steht im Achtelfinale des ATP-Turniers in Rom. Allerdings bleiben ihm nur wenige Stunden Regenerationszeit.

Schiebt am Dienstag eine Doppelschicht in Rom: Alexander Zverev. IMAGO/Action Plus

Zverevs Drittrundenspiel gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf war am Montagabend wegen Regen beim Stand von 6:4, 3:3 für den Deutschen unterbrochen worden und konnte erst am Dienstag fortgesetzt werden. Zverev machte den Sieg mit einem 7:5 im zweiten Satz schließlich perfekt - muss nun aber sein Achtelfinale schon am Abend nur wenige Stunden nach seinem Weiterkommen spielen.

Doppelt brisant: Zverevs Gegner am Abend ist der Russe Daniil Medvedev, gegen den er vor etwa einem Monat in Monte Carlo verloren und dann ordentlich gewütet hatte. "Er ist einer der unfairsten Spieler, die wir auf der Welt haben", sagte Zverev damals nach der Achtelfinal-Niederlage. "Er versucht alles, wenn er hinten liegt, und darüber bin ich echt enttäuscht als Sportler."

In Madrid habe es allerdings eine Aussprache zwischen den beiden gegeben, berichtete Zverev am Dienstag."Wir kennen uns, seit wir zehn oder elf Jahre alt sind. Es wäre relativ schlecht von uns, wenn wir das einfach so stehengelassen hätten", sagte er und fügte selbstkritisch hinzu: "Es war vielleicht auch nicht so gut von mir, das direkt im Interview nach dem Match zu sagen."

Zu seiner Doppelschicht binnen weniger Stunden sagte Zverev gegenüber "Sky": Es wundert mich vielleicht ein bisschen, dass ich heute nochmal gegen Medvedev spielen muss. Wir haben ja noch genug Tage. Es ist immer noch Dienstag, es ist nicht so, dass wir Zeitdruck haben." Dennoch sei die Entscheidung für ihn "völlig okay". Das Spiel gegen Medvedev soll im Anschluss an die Partie von Zverevs Landsmann Yannick Hanfmann gegen Medvedevs Landsmann Andrey Rublev gespielt werden. Diese Partie ist für 14.45 Uhr angesetzt.