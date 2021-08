Brinkumer SV deklassiert den SC Borgfeld zweistellig

Der Brinkumer SV ist mit Vollgas in die Saison gestartet und hat unter der Woche gegen den SC Borgfeld den nächsten hohen Sieg gefeiert, diesmal sogar sage und schreibe zweistellig. Ansonsten ging es am 2. Spieltag sehr eng auf den Plätzen zu, ein Quartett wartet noch auf die ersten Punkte.

Dem 5:0 am 1. Spieltag gegen den TuS Komet Arsten folgte nun ein 10:0 gegen den SC Borgfeld: Der Brinkumer SV macht der Einschätzung einiger Experten, ein heißer Kandidat auf den Aufstieg zu sein, alle Ehre. Wie es das Ergebnis überdeutlich zeigt, war die Elf von Mike Gabel am regnerischen Mittwochabend turmhoch überlegen und hätte sogar höher gewinnen können. Ein strammer Distanzschuss von Janssen war in der 7. Minute der Auftakt des Torefestivals. Immerhin knapp eine halbe Stunde konnte Borgfeld danach die Schleusen geschlossen halten, ehe Ercan per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (34.). Kujabi aus der Drehung (40.) und Taha als End-Verwerter eines tollen Spielzugs (43.) sorgten für den 4:0-Pausenstand. Neun Minuten nach Wiederanpfiff köpfte Janssen sein zweites Tor, Safi machte aus zentraler Position in der 57. Minute das halbe Dutzend voll. Die weiteren Treffer: Horata nach einem weiteren schnell vorgetragenen Angriff (68.), Gräpler per Foulelfmeter (73.), Kaid nach einem Abpraller vom Pfosten (76.) und Horata diesmal mit dem Außenrist, der den BSV in der 84. Minute in die Zweistelligkeit hievte. Brinkums-Trainer Gabel konnte natürlich überglücklich sein, hatte dann aber doch noch etwas zu kritisieren, wie die "Kreiszeitung" nach Spielschluss notierte: "Wir hätten noch mehr Tore schießen müssen. Das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Aber es gibt eben eine Sache, über die ich meckern muss: Egoismus vor dem Tor."

Ähnliches Drehbuch bei Geestemünde und Schwachhausen

So ein 10:0 - das stellt ligaweit natürlich vieles in den Schatten. Aber nicht unerwähnt bleiben darf, dass auch der ESC Geestemünde und der TuS Schwachhausen mit zwei Siegen aus zwei Spielen gestartet sind. Geestemünde reichte in einem kampfbetonten Spiel gegen Komet Arsten ein Treffer von Mohmand, der in der 14. Minute nach einer Flanke von Saraiva Regufe zur Stelle war. Schwachhausen gewann mit ähnlichem Drehbuch beim Blumenthaler SV, in der 12. Minute markierte Hiegemann vom Elfmeterpunkt das Tor des Tages. Arsten und Blumenthal stehen nach diesen Niederlagen noch immer bei null Punkten, genauso wie das zweistellig deklassierte Borgfeld und die SG Aumund-Vegesack, die dem Habenhauser SV mit 1:2 unterlag.

Ansonsten gab es Punkteilungen zwischen dem OSC Bremerhaven und dem FC Union 60 Bremen (0:0) sowie zwischen Vatan Sport und dem SFL Bremerhaven (1:1). Etwas torreicher als auf den anderen Plätzen ging es zwischen Werder Bremen III und der BTS Neustadt zu, die Gäste führten zur Pause durch Diop (7.) und Entelmann (45.), ehe Werder durch Hildebrand kurz nach Wiederanpfiff verkürzte (46.). Neustadt legte zwei Minuten später das 3:1 durch Warner nach, der Salihi-Anschluss in Minute 51 brachte die SVW-Dritte zwar schnell wieder heran, aber Neustadts Abwehr machte danach einen fehlerfreien Job. Beim BSC Hastedt legte der SV Hemelingen in der ersten Halbzeit den Grundstein für seine ersten drei Punkte, Jankowski (22.), Erkul (32.) und Schreider (45.+2) legten vor, da war dann auch der Gegentreffer von Yücel per Elfmeter (48.) verkraftbar.