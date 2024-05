Brinkmann beerbt Schmitt bei Paderborns U 21

Trainer-Rochade in der Regionalliga West: Daniel Brinkmann wechselt vom SC Wiedenbrück ins Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn. Der Ex-Profi folgt auf U-21-Trainer Dennis Schmitt, den es nach Frankfurt zieht.

Der Abschied von Daniel Brinkmann aus Wiedenbrück stand schon seit geraumer Zeit fest. Wohin es den angehenden Fußball-Lehrer zieht, war bisher jedoch unklar. Nun brachte der SC Paderborn Licht ins Dunkel. Der 38-Jährige wird nach 16 Jahren an die Pader zurückkehren und U-21-Trainer Dennis Schmitt beerben, der künftig in der Regionalliga Südwest die U 21 von Eintracht Frankfurt betreuen wird.

"Wir danken Dennis für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit. Erneut hat sich ein NLZ-Trainer in Paderborn für höhere Aufgaben bei anderen Klubs empfohlen", verabschiedet Ayhan Tumani, sportlicher Leiter der Nullsieben Akademie, Schmitt, der mit der U 21 den Klassenerhalt in der Regionalliga West letztlich ungefährdet erreichte.

Durchbruch in Paderborn

Gleiches gilt für Wiedenbrück und Brinkmann. Der Ex-Profi, der mehrere Nachwuchsteams in Paderborn durchlief und dort auch den Sprung zu den Profis meisterte, arbeitet aktuell an seiner Pro-Lizenz als Trainer. "Wir freuen uns, dass wir einen angehenden Fußball-Lehrer für das Traineramt der U 21 gewinnen konnten. Daniel hat in den vergangenen Jahren in Wiedenbrück sehr gute Arbeit geleistet und viele Spieler weiterentwickelt. Deshalb passt er optimal zu uns", freut sich Tumani auf die Zusammenarbeit.