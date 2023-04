Brinkies bedient: "Dann hast du in der Liga nicht viel zu suchen"

Nach der 0:4-Pleite in Freiburg spricht nur noch wenig für die Zwickauer Rettung. Besonders über den in der ersten Hälfte desolaten Auftritt war die Wut groß. Aufgeben wollte sechs Spieltage vor Schluss aber noch keiner.

War nach der 0:4-Pleite in Freiburg völlig bedient: Zwickaus Keeper Johannes Brinkies. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Dass dem FSV Zwickau eine herausfordernde Auswärtsfahrt bevorstand, wusste vor der Partie beim Tabellendritten in Freiburg jeder. Mit vor Anpfiff bereits sieben Zählern Rückstand auf die rettenden Regionen waren die Schwäne dennoch gefordert und wollten unbedingt etwas Zählbares mitnehmen. Doch schon der erste Durchgang sorgte dafür, dass sich dieses Vorhaben schnell in realitätsferne Sphären verabschiedete. Bereits zur Pause lagen die Westsachsen mit 0:4 zurück. Bei diesem Spielstand sollte es schlussendlich bleiben.

Leitete zwei Gegentreffer mit missglückten Klärungsaktionen ein: Zwickaus Nils Butzen (li.). IMAGO/Eibner

"Das war heute ein sehr schlechtes Spiel, speziell in der ersten Halbzeit. Wir haben alles vermissen lassen: Einsatzbereitschaft, Teamgeist und den Willen, sich gegen eine gute Freiburger Mannschaft durchzusetzen", stellte FSV-Coach Ronny Thielemann nach der Partie bei "Magenta Sport" fest.

Auch Kapitän Johannes Brinkies war wütend und teilweise sogar ratlos über das Zwickauer Gesicht der ersten Hälfte. "Wir haben die Zweikämpfe nicht gefunden. Wenn wir drin waren, haben wir sie nicht so geführt, dass wir mal die Bälle hatten."

Ausstehende Heimspiele als Hoffnungsschimmer

Die beeindruckende Spielstärke der Freiburger als Grund für den fehlenden Zugriff der Schwäne wollte Brinkies nicht akzeptieren. "Natürlich sind sie athletisch, natürlich sind sie schnell. Das wussten wir. Aber dann musst du dagegenhalten. Das haben wir nicht getan." Der 29-Jährige wurde folglich noch deutlicher: "Wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, so funktioniert das einfach nicht. Dann hast du in der Liga nicht viel zu suchen."

Der enormen Ratlosigkeit, wie ein solch blutleerer Auftritt in einem derart bedeutenden Spiel zustande kommen konnte, gesellte sich aber schnell eine Art Trotz hinzu. "Hoffnung macht das Gesicht, dass wir in den letzten Spielen zu Hause gezeigt haben", spielte Thielemann auf die jüngsten Heimauftritte an.

Restprogramm der Marke anspruchsvoll

Dort habe der FSV zuletzt "sehr gute Gegner" (u.a. Saarbrücken; 2:2) an den Rand einer Niederlage geführt. Ähnliche Töne stimmte auch Schlussmann Brinkies an. "Wir haben noch diese sechs Spiele. Schluss ist erst, wenn Schluss ist."

Die Heimspiele könnten in der Tat noch ein Faktor werden. In den letzten sechs Spielen dürfen die Schwäne viermal vor eigener Kulisse ran. Dennoch gleicht das Restprogramm des FSV einer Mammutaufgabe. Unter anderem Osnabrück, Waldhof Mannheim, Dresden und 1860 München warten noch auf die Westsachsen.