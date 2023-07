"Bringt von allem etwas mit": Bean erster Neuer bei Alba Berlin

Ein vielseitiger Forward für Alba Berlin: Der elfmalige deutsche Meister verstärkt sich zur neuen Saison mit dem US-Amerikaner Justin Bean. Der 26-Jährige kann auf Erfahrungen aus der G-League und der Summer League zurückgreifen.

Der entthronte deutsche Meister Alba Berlin hat Justin Bean als ersten Neuzugang für die nächste Basketballsaison verpflichtet. Flügelspieler Bean lief zuletzt für Memphis Hustle in der NBA G-League auf, in der Summer League in Las Vegas spielte der 26-Jährige in diesem Sommer für die Boston Celtics.

Bean hat bei den Berlinern einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Alba-Sportdirektor Himar Ojeda hat den Neuzugang nach eigenen Angaben "schon seit seiner Zeit im College bei Utah State" verfolgt: "Auf dem Court bringt er von allem etwas mit. Er hat das Potenzial, ein sehr guter Spieler auf hohem europäischem Niveau zu werden."

Für den 2,01 Meter großen Forward ist Berlin die erste Profi-Station außerhalb seines Heimatlandes. "Europa wird eine spannende neue Erfahrung für mich", wird Bean in einem Klub-Statement zitiert. "Alba selbst hat in der Vergangenheit immer wieder Spielern dabei geholfen, ihr Spiel auf ein sehr hohes Level zu bringen, vor allem auf meiner Position. Daher freue ich mich sehr darauf, von Coach Israel Gonzalez und seinem Team lernen zu dürfen."

Vergangene Saison legte er in der G-League, der Entwicklungsliga der NBA, im Schnitt 10,3 Punkte und 7,4 Rebounds auf, dabei verwandelte er knapp 38 Prozent seiner Dreipunktewürfe. In der Summer League erzielte er für Boston in fünf Einsätzen, davon dreimal als Starter, 7,8 Punkte pro Partie und sammelte 3,8 Rebounds.