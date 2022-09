Bringt Klopp Darwin im Derby? "Dann wäre er gegen Everton geflogen"

Weil er seine Nerven nicht im Griff gehabt hatte, musste Liverpools Neuzugang Darwin zuletzt pausieren. Ausgerechnet im Derby gegen Everton darf Jürgen Klopp ihn wieder einsetzen.

Seine Kollegen feiern ein 9:0-Torfestival gegen Bournemouth - und er darf nur zuschauen. Seine Rotsperre dürfte bei Torjäger Darwin bleibenden Eindruck hinterlassen haben. "Er hat seine Lektion gelernt", glaubt Trainer Jürgen Klopp, der nach drei Spielen ohne den Uruguayer wieder auf ihn setzen darf.

Nun steht für den Mann, der sich von Crystal-Palace-Verteidiger Joachim Andersen zu einer Tätlichkeit hatte verleiten lassen, allerdings eine Partie an, in der Provokationen und Emotionen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gewichtige Rolle spielen werden. "Als wir von der Länge seiner Sperre erfahren haben, dachten wir direkt: 'Das erste Spiel danach ist das Derby gegen Everton?'", verriet ein schmunzelnder Klopp am Freitag.

"Wenn er nicht gegen Palace geflogen wäre, dann wäre es gegen Everton passiert", ist sich der 55-Jährige sicher und mit dem angesprochenen Lerneffekt daher wohl ziemlich zufrieden. "Darwin ist sehr gut in Form, die Zeit haben wir mit ihm auch taktisch genutzt", erklärt Klopp zudem, der bestätigten kann, dass sich der neue Mittelstürmer "sehr darauf freut, zurück zu sein". Aber eben hoffentlich nicht zu sehr.

Diogo Jota vielleicht wieder dabei - Arthur wohl erst gegen Neapel

Klopp, der mit der Belastung und Ausfallzeit seiner Spieler regelmäßig hadert, freut sich vor dem prestigeträchtigen Stadtduell derweil auf möglicherweise gleich fünf Angreifer - "das wäre in dieser Saison das erste Mal". Bei dem zuletzt länger pausierenden Diogo Jota wollte der Coach aber nicht zu viel versprechen.

Ähnliches gilt für Mittelfeld-Neuzugang Arthur, der auf Leihbasis von Juventus an die Merseyside kam. "Er ist vor allem auf engem Raum ein richtig guter Fußballer, der dem Spiel Rhythmus geben kann", schwärmt Klopp vom Brasilianer, der das Derby jedoch nur als Zuschauer verfolgen wird. "Wir hoffen darauf, dass es gegen Neapel reicht", peilt Klopp mit Arthur den Champions-League-Auftakt an. Und der steigt dieses Jahr ja bereits am kommenden Mittwoch.